شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار منذ ظهوره فى برنامج SNL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركتى Tesla وSpaceX بأكثر من 20 مليار دولار منذ بداية الأسبوع الجاري بعد هبوط سهم شركة "تسلا"، وذلك منذ ظهوره المثير للجدل في برنامج Saturday Night Live نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية.

وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 15% حتى الآن هذا الأسبوع، ما أدى إلى خفض صافي ثروة ماسك بمقدار 20.5 مليار دولار إلى 145.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس، لا يزال ماسك ثالث أغنى شخص على هذا الكوكب، متقدمًا بقليل على مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، الذي تقدر ثروته بنحو 127.6 مليار دولار.

كانت ثروة ماسك تقدر بنحو 166 مليار دولار عندما ظهر في البرنامج الكوميدي في نهاية الأسبوع الماضي، ما جعله أغنى شخص يحضر البرنامج على الإطلاق، وكشف ماسك أنه يعاني من متلازمة أسبرجر، وهي إحدى اضطرابات طيف التوحد، وسخر من خطط أعماله الجريئة، وناقش الضجة الأخيرة حول العملات المشفرة مثل بيتكوين ودوجيكوين.

تحركت العملات المشفرة كثيرًا بعد ظهور ماسك في البرنامج، حيث انخفضت قيمة دوجيكوين بأكثر من 30% في غضون 24 ساعة.

في وقت لاحق من الأسبوع، فاجأ ماسك الجميع حين تراجع عن بيانه السابق، في فبراير، بأن تسلا ستقبل البيتكوين كوسيلة لشراء مركباتها، في مساء الأربعاء، أعلن الملياردير على تويتر أنه سيعلق قبول البيتكوين كوسيلة للدفع، مشيرًا إلى مخاوف بشأن "الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته".