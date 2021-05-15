شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رجل أعمال يابانى يحجز مقعد فى صاروخ "سويوز" الفضائى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Space Adventures الأمريكية للسياحة الفضائية، أن رجل أعمال يابانيا، حجز لنفسه ولمساعده مقعدين في مركبة "سويوز" التي ستطلق في ديسمبر المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتضيف الشركة، على موقعها في "تويتر"، أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا اشترى لنفسه ولمساعده يوزو هيرانو مقعدين في مركبة "سويوز إم إس-20"، التي ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1، من مطار بايكونور الفضائي في 8 ديسمبر المقبل. ويضم طاقم المركبة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين ورجل الأعمال الياباني ومساعده، اللذين من المحتمل أن يمكثا في المحطة الفضائية الدولية مدة 12 يوما، ومن ثم يعودا إلى الأرض.