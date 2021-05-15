‏”فيسبوك” عالق في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

مع تكثيف القوات الإسرائيلية لهجماتها على قطاع غزة وارتفاع عدد ‏القتلى، وجد فيسبوك نفسه عالقاً في قلب صراع عنيف ودوامة من ‏الكراهية، بعد الكم الهائل من التعليقات والمنشورات الإسرائيلية ‏والفلسطينية‎.‎

وأعلنت الشركة أنها ستتابع تواصلها مع مسؤولين إسرائيليين فلسطينيين ‏على حد سواء لبحث “خطاب الكراهية والتحريض على العنف” على ‏المنصة، وسط الصراع المتصاعد في المنطقة.‏

وكان كبار أعضاء جماعات الضغط في فيسبوك نيك كليج وجويل كابلان ‏والعديد من المسؤولين التنفيذيين في “تيك توك” التقوا فعلا مساء الخميس ‏عبر “زوم”، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لمناقشة انتشار ‏المعلومات المضللة والتهديدات العنيفة على الشبكة الاجتماعية‎.‎

كذلك، أكدت الشركة أنها سترسل عزام علم الدين، مدير السياسة العامة ‏لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك، لحضور اجتماعها ‏عبر الإنترنت مع السلطة الفلسطينية، الأسبوع المقبل‎.‎

وقال المتحدث باسم “فيسبوك” ‏آندي ستون، إن الشركة تعمل على التأكد ‏من أن خدماتها “آمنة وخالية من العنف”، مشيراً إلى أنها ستواصل إزالة ‏المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع، والذي “لا يسمح بخطاب الكراهية ‏أو التحريض على العنف”.‏

في المقابل، قال متحدث باسم “تيك توك” إن الشركة أزالت بالفعل ‏محتوى ينتهك سياساتها ضد العنف وخطاب الكراهية والسلوك البغيض‎.‎

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم “تويتر” كاتي روزبورو، إن الشركة ‏كانت “يقظة” بشأن إزالة المشاركات التي تنتهك قواعدها ضد “المحتوى ‏البغيض‎”.‎

أتى هذا التحرك بعد أن واجه فيسبوك وانستغرام، موجة غضب كبيرة ‏هذا الأسبوع من مستخدميه، بسبب العديد من الحالات التي قام فيها بإلغاء ‏منشورات من ناشطين فلسطينيين أو داعمين للقضية الفلسطينية تكشف ‏الانتهاكات الإسرائيلية‎.‎