علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سلسلة iPhone 13 تأتي بتصميم أكثر سُمكاً مع نتوء أكبر للكاميرة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لبعض المخططات التي حصل عليها موقع MacRumors، ستبلغ سماكة جميع طرازات سلسلة iPhone 13 حوالي 7.5 ملم مقارنةً بـ 7.4 ملم بسلسلة iPhone 12 الحالية.

كما ستكون هناك تغييرات في نتوء الكاميرات في أجهزة iPhone 13 الجديدة، إذ سيكون لدى iPhone 13 وiPhone 13 Pro نتوءات أكثر سمكًا للكاميرا الخلفية، مع التغيير الأكثر وضوحًا في آيفون 13 برو.

يتميز كل آيفون 12 وآيفون 12 برو بنتوءات للكاميرا في نطاق من 1.5 مم و1.7 مم على التوالي، في حين أن آيفون 13 سيكون به نتوء كاميرا 2.51 مم، في حين سيأتي iPhone 13 Pro بنتوء للكاميرة بسمك 3.65 ملم.

وتشير التقارير إلى أنه مع التغيير في سُمك الكاميرا، قد تقوم آبل أيضًا بإجراء بعض التغييرات الأخرى أيضًا، بما في ذلك تغيير الزر الجانبي ومفتاح كتم الصوت وأزرار الصوت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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