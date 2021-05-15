العديد من إصدارات ويندوز 10 وصلت إلى نهاية الخدمة

دبي - يزن راشد - وصلت إصدارات متعددة من نظام التشغيل ويندوز 10 (الإصدارات 1803 و 1809 و 1909) إلى نهاية الخدمة، كما ذكرت شركة مايكروسوفت للعملاء.

ولن تتلقى الأجهزة العاملة بإصدارات ويندوز 10 التي وصلت إلى نهاية الخدمة بعد الآن دعمًا فنيًا أو إصلاحات أخطاء شهرية وأمن لحمايتها من أحدث تهديدات الأمان المكتشفة.

وبينما عادةً ما تنصح مايكروسوفت مستخدمي المنتجات التي وصلت إلى نهاية الخدمة بالترقية في أقرب وقت ممكن إلى أحدث الإصدارات المتاحة للحفاظ على أنظمتهم آمنة، فإن الشركة تنشر عادةً تحديثات الميزات لبعض الأجهزة القديمة التي تصل إلى نهاية الخدمة.

وقالت مايكروسوفت: يقوم Windows Update تلقائيًا ببدء تحديث ميزة أجهزة المستهلك التي تعمل بنظام ويندوز 10 وأجهزة الأعمال غير المدارة الموجودة في غضون عدة أشهر من الوصول إلى نهاية الخدمة.

وأضافت: بالنسبة لهذه الأجهزة، يمكنك اختيار وقت مناسب لإعادة تشغيل جهازك وإكمال التحديث.

ووصلت إصدارات Home و Pro و Pro Education و Pro for Workstations من ويندوز 10، الإصدار 1909، وجميع إصدارات Windows Server، الإصدار 1909، إلى نهاية الخدمة.

ووصلت أيضًا عدة إصدارات من إصدارات النظام التشغيلي، الإصدار 1803 و 1809، إلى نهاية الخدمة في 11 مايو 2021، بعد أن قامت مايكروسوفت بتأخيرها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن قائمة الإصدارات التي وصلت إلى نهاية الخدمة لهذا الشهر:

الإصدار 1909 من ويندوز 10: Home و Pro و Pro for Workstations و Pro for Education، وجميع نسخ Windows Server الإصدار 1909.

الإصدار 1809 من ويندوز 10: جميع الإصدارات باستثناء Windows 10 Enterprise LTSC 2019 و Windows 10 IoT Core.

الإصدار 1803 من ويندوز 10، والإصدار 1803 من Windows Server.

وأضافت مايكروسوفت الإصدار 2004 من النظام التشغيلي إلى قناة النشر الواسعة، مما جعله متاحًا للجميع عبر Windows Update بدءًا من شهر فبراير 2021.

وأزالت الشركة في الأسبوع الماضي آخر مشكلة توافق تمنع أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز 10 مع Conexant أو Synaptics من التحديث إلى إصدارات 2004 أو 20H2.

وتسمح مايكروسوفت أيضًا لمجموعة محدودة من العملاء بترقية أنظمتهم إلى الإصدار 20H2، وهو أحدث إصدار تم إصداره.

وعززت مايكروسوفت طرح 20H2 في شهر مارس للأجهزة التي تقترب من نهاية الخدمة والمستخدمين الذين يبحثون يدويًا عن التحديثات ويستخدمون الإصدار 1903 أو أحدث.

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