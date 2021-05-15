شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مركبة هبطت على كوكب المريخ قبل محاولة الصين للهبوط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول الصين الهبوط على كوكب المريخ بمستكشفها لكي تبحث سطح الكوكب، وهي الدولة الثالثة في القيام بهذه المحاولة، فإذا هبطت مركبتها Zhurong بنجاح، ستكون أول مركبة فضائية غير أمريكية تهبط على المريخ وتقوم باستكشافه، حيث كانت هناك سبع بعثات استكشافية إلى الكوكب الأحمر، منها خمسة لصالح الولايات المتحدة، ومهمتين سوفياتيتين في السبعينيات فشلتا، وهنا نرصد لك هذه الرحلات وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

1- مهمة Mars 2 Prop-M السوفيتية التي تدمرت في حادث هبوط في 27 نوفمبر 1971.

2- مهمة Mars 3 Prop-M Rover السوفيتية فقدت الاتصالات بعد 20 ثانية من الهبوط في 2 ديسمبر 1971.

3- مهمة ناسا Mars Pathfinder Sojourner، حيث كانت لأول مستكشف هبط بنجاح على المريخ عندما هبط في 4 يوليو 1997، حيث سافر 330 قدمًا فقط، لكنه ظل نشطًا لمدة 85 يومًا قبل فقد الاتصال في 7 أكتوبر 1997.

4- مسبار استكشاف المريخ التابع لناسا Spirit ، الذى هبط في 4 يناير 2004، وفي 1 مايو 2009، توقف في الرمال الناعمة، وانقطع الاتصال في 22 مارس 2010.

5- مستكشف ناسا Opportunity، الذى هبط في 25 يناير 2004، وكانت المهمة نشطة حتى فقد الاتصال في 10 يونيو 2018 بعد عاصفة ترابية غطت ألواحه الشمسية وفشل في شحن بطارياته.

6- مختبر علوم المريخ التابع لناسا Curiosity، الذى هبط في 25 يناير 2012، وهو نشط حاليًا بعد أكثر من 3000 يوم.

7- مستكشف المريخ التابع لناسا Perseverance ، حيث هبط في 18 فبراير 2021 وهو نشط حاليًا.