شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مركبة هبطت على كوكب المريخ قبل محاولة الصين للهبوط؟ والان مع تفاصيل الخبر
1- مهمة Mars 2 Prop-M السوفيتية التي تدمرت في حادث هبوط في 27 نوفمبر 1971.
2- مهمة Mars 3 Prop-M Rover السوفيتية فقدت الاتصالات بعد 20 ثانية من الهبوط في 2 ديسمبر 1971.
3- مهمة ناسا Mars Pathfinder Sojourner، حيث كانت لأول مستكشف هبط بنجاح على المريخ عندما هبط في 4 يوليو 1997، حيث سافر 330 قدمًا فقط، لكنه ظل نشطًا لمدة 85 يومًا قبل فقد الاتصال في 7 أكتوبر 1997.
4- مسبار استكشاف المريخ التابع لناسا Spirit ، الذى هبط في 4 يناير 2004، وفي 1 مايو 2009، توقف في الرمال الناعمة، وانقطع الاتصال في 22 مارس 2010.
6- مختبر علوم المريخ التابع لناسا Curiosity، الذى هبط في 25 يناير 2012، وهو نشط حاليًا بعد أكثر من 3000 يوم.
7- مستكشف المريخ التابع لناسا Perseverance ، حيث هبط في 18 فبراير 2021 وهو نشط حاليًا.