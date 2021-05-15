شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تنظيم التطبيقات على جهاز أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في استخدام جهاز أيفون، فيمكنك تنظيم تطبيقاتك مما يتيح لك فتح الأشياء المفضلة لك بشكل أسرع، وبدء مساحة لعناصر واجهة مستخدم مفيدة، وكذلك تجميع تطبيقاتك حسب الفئة، ومهما كانت استراتيجيتك للتنظيم ، نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. اضغط مع الاستمرار بإصبعك على رمز التطبيق لعدة ثوان، هذا يسمى "الضغط لفترة طويلة"، وبعد حوالي ثلاث ثوان، سترى قائمة تظهر.

2. في هذه القائمة، اضغط على "تعديل الشاشة الرئيسية"، ويجب أن ترى الآن أن جميع التطبيقات تبدأ في الاهتزاز، وستحتوي بعض التطبيقات على علامات ناقص صغيرة في الزاوية العلوية اليسرى، والتي يمكنك النقر عليها لحذفها من جهاز أيفون.

3. اضغط مع الاستمرار بإصبعك على التطبيق الذي تريد نقله، ثم اسحبه حول الشاشة، من المفترض أن ترى رمز التطبيق يتحرك تحت إصبعك، وستتدفق التطبيقات الأخرى حوله أثناء السحب.

وإذا كنت تريد نقل التطبيق إلى صفحة أخرى، فاسحبه إلى حافة الشاشة، ستنتقل إلى صفحة الشاشة الرئيسية التالية.

4. عندما تعثر على المكان المناسب للتطبيق، ما عليك سوى تحريره، وسيستقر في مكانه ويبدأ في الاهتزاز مرة أخرى، وكرر هذا مع العديد من التطبيقات كما تريد، وعند الانتهاء، اضغط على "تم" في الزاوية العلوية اليمنى أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية.

يمكنك أيضًا نقل تطبيقات متعددة في وقت واحد: ابدأ في تحريك رمز تطبيق واحد، وباستخدام إصبعك الآخر، اضغط فوق التطبيقات الأخرى الموجودة حوله، وسيبدأون في التراص تحت إصبعك، مما يتيح لك تحريكهم جميعًا في نفس الوقت.