شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ترفض قرار هيئة مكافحة الاحتكار فى إيطاليا لتغريمها بسبب جوجل بلاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم جوجل إن الشركة "لا توافق بكل احترام" مع قرار هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بتغريمها 102 مليون يورو (123 مليون دولار) لإساءة استغلال المركز المهيمن بسبب نظام تشغيل الهواتف المحمولة بنظام أندرويد ومتجر تطبيقات جوجل بلاي.

وقالت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية فى وقت سابق ، إن عملاق الإنترنت لم يسمح لتطبيق JuicePass، وهو تطبيق لخدمات السيارات الكهربائية (EV) من Enel X، بالعمل على Android Auto - الذى يسمح باستخدام التطبيقات أثناء القيادة - مما حد من استخدامه بشكل غير عادل مع تفضيل خرائط جوجل.

وقال المتحدث إن أولوية جوجل بالنسبة إلى Android Auto هى ضمان السلامة أثناء القيادة وأن لديها إرشادات صارمة فيما يتعلق بالتطبيقات التى يدعمها Android Auto، وأضاف: "هناك الآلاف من التطبيقات المتوافقة مع Android Auto، وهدفنا هو تمكين المزيد من المطورين من إتاحة تطبيقاتهم بمرور الوقت".