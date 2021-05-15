شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تكشف عن خططها لأول رحلة مدارية لمركبة المريخ Starship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة SpaceX عن خططها لإطلاق النموذج الأولي التالي من مركبة المريخ Starship إلى المدار، حيث سيتم إطلاقه من تكساس وإجراء هبوط بالمحيط قبالة سواحل هاواي، ولم تؤكد شركة الفضاء المملوكة لإيلون ماسك موعد إطلاق النموذج الأولي، لكن التسجيل كشف أن الرحلة ستستغرق حوالي 90 دقيقة، وذلك وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.

كما أكملت شركة SpaceX عددًا من الاختبارات على الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 160 قدمًا، وهو بحجم مبنى مكون من 16 طابقًا، وكان أحدثها عندما هبط SN15 على منصة الإطلاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون الإصدار التالي أكبر، حيث يبلغ ارتفاعه 400 قدم بفضل الداعم Super Heavy الذي سيرفع مركبة الفضاء إلى المدار قبل أن تنفصل وتهبط إلى الأرض، وتهبط في خليج المكسيك على بعد 20 ميلاً من الشاطئ.

وستفصل مرحلة التعزيز حوالي 170 ثانية في الرحلة، وسيقوم الداعم بعد ذلك بعودة جزئية ويهبط في خليج المكسيك على بعد حوالي 20 ميلاً من الشاطئ.

ستستمر المركبة الفضائية المدارية في الطيران، وستصل إلى المدار حتى تقوم بهبوط مستهدف آليًا على بعد حوالي 100 كيلومتر قبالة الساحل الشمالي الغربي لكواي في هبوط ناعم في المحيط.

وكانت المرة الأولى التي حققت فيها SpaceX هبوطًا دون انفجار المركبة في 5 مايو، عندما طارت SN15 على ارتفاع ستة أميال ثم عادت بأمان إلى منصة الهبوط.

ستستغرق الرحلة المدارية ما يزيد قليلاً عن 90 دقيقة، وبينما لم يتم تأكيد الموعد المحدد، ولكن قال ماسك سابقًا إنه يريد الوصول إلى المدار بحلول يوليو.

وجدير بالذكر أن SpaceX تعمل مع لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC والقوات الجوية الأمريكية وناسا، وإدارة الطيران الفيدرالية FAA للرحلة لترتيب أكثر الأوقات أمانًا للإطلاق.