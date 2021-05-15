شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعادة تخصيص الأيقونات على هاتفك الأيفون لتناسب شخصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كان الافتقار إلى التخصيص مشكلة فى نظام التشغيل iOS و iPad OS، ومع ذلك، مع تحديث iOS 14، جلبت الشركة العديد من الميزات الجديدة وخيارات التخصيص مع تخطيط الشاشة الرئيسية الممل منذ سنوات، وسواء كانت الأدوات الجديدة أو قسم مكتبة التطبيقات الجديد، فإن التغيير الكامل مع iOS جلب بعض الحداثة إلى نظام التشغيل، ومع ذلك، فإنه لا يزال لا يتساوى مع التخصيص على مستوى أندرويد.

ونظرًا لأن iOS لا يقدم أى طريقة رسمية لتطبيق السمات، اختر الرموز المخصصة أو تخطيط التطبيق، ومع ذلك، هناك طريقة تسمح لك بتغيير أيقونات التطبيقات على أيفون وiPad وفقًا لخلفية الشاشة لجعلها تبدو وكأنها سمة، وفى هذا الدليل، سنوضح لك كيفية تغيير الرموز على أيفون وذلك أيضًا دون كسر حماية الجهاز.

ولعل الفكرة بسيطة جدًا، كل ما عليك فعله هو استخدام تطبيق Shortcuts لإنشاء رمز جديد للتطبيق باستخدام أمر الفتح ثم تعيين صورة رمز مخصصة لهذا الاختصار المحدد، وفيما يلى الخطوات التى يجب عليك اتباعها:

1. افتح تطبيق Shortcuts على جهاز أيفون واضغط على أيقونة "+" من الزاوية اليمنى العليا

2. الآن، انقر فوق Add Action ومن شريط البحث ابحث عن Open app وافتحه

3. الآن، اضغط على زر اختيار وحدد التطبيق الذى تريد تخصيص الرمز له.

4. اكتب اسم الاختصار واضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية

5. الآن، افتح متصفحًا وقم بتنزيل حزمة الرموز أو صورة معينة تريد استخدامها لهذا التطبيق المحدد

6. عد إلى تطبيق Shortcuts وافتح الاختصار الذى أنشأته للتو. ثم اضغط على الأيقونة الحالية. اختر الصورة التى تم تنزيلها.

7. ثم اضغط على زر إضافة

8. عد إلى الشاشة الرئيسية وستتمكن من رؤية الاختصار الجديد مع صورة الرمز التى عينتها له.

كرر الأمر نفسه لجميع التطبيقات الأخرى التى تريد تخصيصها، وبعد كل هذا، سيكون لديك رمز موضوع على شاشتك الرئيسية، ولجعلها تبدو أكثر نظافة، يمكنك ببساطة نقل التطبيقات الأصلية إلى مجلد والسماح لها بالراحة فى قسم مكتبة التطبيقات.