شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة دفع الأموال عبر التطبيق لمنافسة Google Pay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المدفوعات عبر التطبيقات باستخدام واجهة UPI عملية بسيطة للغاية، حيث توفر تطبيقات Google Pay وPaytm وغيرها من التطبيقات فى تبادل الأموال باستخدام رقم التعريف الشخصى فقط - مما يلغى الحاجة إلى متابعة عملية التحدث عن التفاصيل المصرفية، وإضافة المستفيدين والانتظار لمدة قبل أن تتمكن من إجراء التحويلات.

والآن، يبدو أن WhatsApp يستعد لإدخاله بشكل كبير إلى الميزة ، حيث تم رصد التطبيق وهو يختبر الميزة، إذ اكتشف موقع WABetaInfo، قسمًا جديدًا لتقديم UPI Payments ومن المتوقع طرحه قريبًا، وجاء فى لقطة الشاشة "إرسال الأموال واستلامها بأمان، حيث تدردش مباشرة"، بعد ذلك، يجب أن يُطلب من المستخدمين ربط حساباتهم المصرفية بحساباتهم على WhatsApp ويجب أن يكونوا مستعدين لإجراء التحويلات وأخذها.

ورغم أن WhatsApp لا يقدم دعم UPI رسميًا فى الوقت الحالي، يمكن لمستخدمى WhatsApp الاستفادة من هذه الميزة من خلال طلب الدفع، ويعمل هذا مثل نظام قائم على الدعوات، لذا إذا كنت ترغب فى تمكين هذه الميزة فى الوقت الحالي، فيمكنك القيام بذلك من خلال العثور على شخص قام بالفعل بتمكينها لهم.

يذكر أنه تم إطلاق خدمات WhatsApp للدفع فى الهند كإصدار تجريبى فى عام 2018 مع قيود على مليون مستخدم، ومع ذلك، فى العام الماضى بموافقة تنظيمية من شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) فى عام 2020، سُمح لـ WhatsApp بإطلاق واجهة المدفوعات الموحدة أو بوابة UPI بطريقة "متدرجة".