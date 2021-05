منصات اكس بوكس الجديدة تختبر ألعاب Dolby Vision HDR

دبي - يزن راشد - Get ready to transform your gaming experience with full-spectrum visuals! Rolling out to Xbox Insiders this week: Dolby Vision for gaming on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/iU2RktHvPG — Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) May 14, 2021 شركة مايكروسوفت اختبارها لألعاب Dolby Vision HDR عبر أجهزة اكس بوكس الجديدة Xbox Series X و Xbox Series S.

وتشق هذه الميزة طريقها إلى حلقة Xbox Insider Alpha حتى يتمكن المزيد من أعضاء مجتمع اكس بوكس من تجربتها.

وتبحث الشركة عن التعليقات قبل طرح خيار Dolby Vision HDR على نطاق أوسع، الذي تقول: إنه يحدث قريبًا.

وقد وعدت في السابق بالقيام بذلك في وقت ما من هذا العام، حيث كان من المعروف أن منصات اكس بوكس الجديدة تدعم معيار Dolby HDR منذ ما قبل إصدارها.

وأعلنت Dolby في شهر سبتمبر الماضي أنها ستكون المنصات الأولى التي تدعم تنسيق Dolby Vision HDR مع البيانات الوصفية الديناميكية للألعاب، حيث لا تدعم PS5 من سوني حاليًا Dolby Vision.

وقالت مايكروسوفت: إن Dolby Vision تجلب ألوانًا أكثر حيوية وتباينًا أكثر حدة وإبرازات أكثر سطوعًا تصل إلى 40 مرة للألعاب، وتضبط تلقائيًا إعدادات الصورة عبر شاشتك.

وعملت مايكروسوفت مع Dolby لإنشاء تحسين يتيح تجربة ألعاب HDR أكثر دقة عند الاتصال بتلفزيون يدعم Dolby Vision، مما يوفر وضوحًا أفضل في كل من المشاهد المضيئة والمظلمة.

وتعمل الشركات مع مصنعي أجهزة التلفزيون لتحسين تجربة Dolby Vision عبر أكبر عدد ممكن من الشاشات قبل طرحها للجميع.

وإذا كنت مسجلاً في حلقة Xbox Insider Alpha وترغب في ممارسة الألعاب باستخدام Dolby Vision، فيجب عليك التأكد من تثبيت أحدث البرامج الثابتة عبر جهاز التلفزيون لديك.

وقد تكون قادرًا بهذه الطريقة على الاستفادة من ميزات، مثل الوضع التلقائي لوقت الاستجابة المنخفض ومعدل التحديث المتغير أيضًا.

وحصل اختبار محدود سابق للميزة على استقبال إيجابي، حيث أبلغ المختبرون عن تحسينات في السطوع ومستويات اللون الأسود وتشبع اللون في ألعاب HDR.

ولاحظ بعض المختبرين في شهر مارس أنه تم تمكين ألعاب Dolby Vision في إصدار حلقة Xbox Insider Alpha لعدد قليل من الألعاب، بما في ذلك Borderlands 3 و Gears 5 و Halo: Master Chief Collection.

وتدعم منصات اكس بوكس الجديدة في الوقت الحالي HDR عبر معيار HDR10 الأقل تقدمًا، وتقول مايكروسوفت: إنها تشارك المزيد من التفاصيل حول الألعاب التي تستفيد من إمكانيات Dolby Vision قريبًا.

