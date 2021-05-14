Discord تسهل العثور على خوادم المحادثات العامة

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة ديسكورد Discord، بالتزامن مع عيد ميلادها السادس، عن بعض الميزات الجديدة، بما في ذلك ميزة قادمة في شهر يونيو لمساعدة الأشخاص على اكتشاف غرفها للصوت الاجتماعي الجديدة التي تشبه كلوب هاوس Clubhouse المسماة Stage Channels.

وتتيح لك ميزة Stage Discovery الجديدة مشاهدة موجز لقنوات Stage Channels العامة التي قد تكون مهتمًا بها، والتي تم تنسيقها باستخدام التعلم الآلي.

ويمكنك الاستماع إلى صوت Stage Channels مباشرة من الخلاصة، كما يمكنك إذا أردت الانتقال إلى الغرفة بحيث يمكنك أن تكون جزءًا من الجمهور.

وقد ترى أيضًا أثناء وجودك في غرفة عامة رابطًا للانضمام إلى خادم Discord حيث تتم استضافة قناة Stage Channel إذا كنت ترغب في الانضمام إلى المجتمع الذي يستضيف المحادثة.

وبمجرد طرح Stage Discovery، الذي أوضحت Discord أنه يحدث في الأول من شهر يونيو، يمكنك الوصول إلى الخلاصة عبر أيقونة Stage Channels الجديدة الموجودة في شريط الأدوات الرئيسي في تطبيق الأجهزة المحمولة وفي القائمة الرئيسية ضمن تطبيق الحواسيب.

وتقول Discord: يحظر استخدام اللغة النابية في عناوين Stage Channels أو أوصافها، ويحظر المحتوى الفاضح أو الرسومي أو الجنسي، ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن Stage Channels التي تنتهك القواعد.

وللمساعدة في منع ظهور العناصر السيئة في الخلاصة، تقوم الشركة أيضًا بفرض سياساتها من خلال التكنولوجيا وفريق الثقة والأمان الخاص بها والإشراف في المجتمع.

ويشار إلى أن خلاصة الاكتشاف الجديدة ليست الميزة الجديدة الوحيدة القادمة إلى Stage Channels، حيث تعمل المنصة أيضًا على تذاكر Stage Channels، مما يعني أن المضيفين قادرين على تحصيل رسوم للوصول إلى Stage Channels.

ويتم طرح تذاكر Stage Channels هذا الشهر عبر إصدار تجريبي مع أقل من 50 من صانع محتوى مقيمين في الولايات المتحدة.

ولم تذكر المنصة ما إذا كانت تأخذ عمولة من مبيعات التذاكر، وذلك بالرغم من أنها أشارت إلى أنها تقوم بتقييم الخيارات أثناء التجربة.

وتخطط الشركة لإضافة القدرة على إنشاء سلاسل محادثات، مما يجعل من السهل تجميع المحادثات.

وتقول Discord: إن سلاسل الرسائل تبدأ بالظهور هذا الصيف، وتكون متاحة لجميع الخوادم قبل نهاية هذا العام.

وإلى جانب الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها، تكشف Discord عن هوية جديدة للعلامة التجارية مع شعار معدل قليلاً، الذي يُطلق عليه اسم Clyde.

ونمت منصة ديسكورد، الذي تم بناؤها في الأصل كمكان للاعبين للتحدث، بشكل ملحوظ خلال الوباء، خاصة وأن العديد من المجتمعات غير المخصصة للألعاب بدأت باستخدام الخدمة.

وكشفت الشركة أن لديها الآن أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهريًا، ارتفاعًا من 140 مليونًا في شهر ديسمبر.

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