تيك توك تختبر خلاصات الموضوعات المخصصة

دبي - يزن راشد - تختبر منصة تيك توك الآن صفحة Discover جديدة في التطبيق، بحيث تقوم هذه الصفحة بتنظيم مقاطع الفيديو في فئات، بدلًا من عرض الاتجاهات الحالية فقط، كما كان من قبل.

وتمثل هذه الفئات العديد من مجالات الاهتمام عبر تيك توك، مثل الألعاب والجمال والرقص والتلفزيون والأفلام والرياضة والأسرة والتعلم وغير ذلك الكثير.

وعند النقر على أي فئة معينة، يتم نقلك إلى خلاصة تتضمن المحتوى الأكثر رواجًا في المجتمع.

وتتأثر الخلاصات بعوامل، مثل الملاءمة وحسن التوقيت والاهتمام، ويمكن أن تساعد المستخدمين في العثور على محتوى جديد وصناع المحتوى خارج ما تعرضه صفحة For You المخصصة.

وأكدت تيك توك أن الاختبار تم طرحه في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتختبر المنصة حاليًا ميزات التسوق عبر التجارة الإلكترونية، وتم منح بعض العلامات التجارية، مثل: Hype و Walmart، علامة تبويب Shopping جديدة ضمن حساب تيك توك الخاص بها.

ويمكن للمستخدمين التسوق وإضافة المنتجات إلى عربة التسوق ومن ثم دفع ثمن المنتجات دون مغادرة التطبيق.

وقامت Walmart بتمكين علامة التبويب الخاصة بها خلال حدث البث المباشر في شهر ديسمبر، وهي موجودة منذ ذلك الحين.

ويعتبر التكامل أقل احترافية من متاجر إنستاجرام، حيث لا توجد سلة تسوق أصلية أو عالمية أو آلية دفع متكاملة، وبدلاً من ذلك، يزور المستخدمون موقع ويب بائع التجزئة مباشرةً.

ومع ذلك، فإن التطورات التي تحققها تيك توك تؤتي ثمارها من حيث الاستيلاء على قاعدة مستخدمي الجيل الذي خلف جيل الألفية.

ووفقًا لبيانات eMarketer، يستخدم المزيد من مستخدمي الجيل الذي خلف جيل الألفية في الولايات المتحدة الآن تيك توك أكثر من إنستاجرام، وتمتلك تيك توك 37.3 مليون مستخدم نشط شهريًا مقارنة بنحو 33.3 مليون مستخدم عبر إنستاجرام.

وتتوقع الشركة أن تتفوق تيك توك على إنستاجرام بحلول عام 2023 من حيث إجمالي المستخدمين في الولايات المتحدة أيضًا.

وتتأثر طموحات تيك توك العالمية بحظرها في الهند، إلى جانب إمكانية أن يجد صناع المحتوى المزيد من فرص تحقيق الدخل عبر المنصات الأخرى.

وأعلنت منصة يوتيوب قبل أيام قليلة عن تمويل قيمته 100 مليون دولار لأفضل صناع محتوى Shorts، وقالت: إنها تختبر قريبًا الإعلانات عبر Shorts.

ويمكن أن يساعد ذلك صناع المحتوى في تحقيق أرباح من Shorts، مع تحويل المشاهدين العاديين أيضًا إلى مشتركين حيث توجد فرص أكبر لتحقيق الدخل.

وتعمل منصات سناب شات وإنستاجرام أيضًا على جذب صناع المحتوى بالمال.

وإذا اكتشف صناع المحتوى أنه يمكنهم جني المزيد من الأموال في مكان آخر، فيمكنهم تحويل بعض انتباههم بعيدًا عن تيك توك، بغض النظر عن عدد الميزات الإبداعية الجديدة التي تضيفها.

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