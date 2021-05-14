شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروس يبتكرون روبوتا ينقل الذخائر إلى الخط الأمامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر الخبراء في أكاديمية الإمداد والتموين ببطرسبورغ روبوتا فريدا من نوعه تم نصبه على منصة قاطرة "إم تي-إل بي" (موتوليجا) التي استخدمت على نطاق واسع في الجيش الروسي، ويتم التحكم في الروبوت من قبل مشغله الذي يمكن أن يبعد عنه مسافة حتى 5 كيلومترات.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يخصص الروبوت لنقل الذخائر إلى طواقم الدبابات والمدافع ذاتية الحركة وغيرها من المعدات والوحدات العسكرية المحاربة في الحد الأمامي.

كما بمقدور الروبوت شحن وتفريغ الذخائر وغيرها من الإمدادات، فضلا عن إيصالها إلى الدبابات التي تواجه نقصا في الذخائر.

وجاء في شهادة براءة الاختراع التي تلقاها مهندسو الأكاديمية أن الجيش الأمريكي يتوفر فيه روبوت ناقل الذخائر لمدفع هوتز عيار 155 ملم من طراز ХМ2001 Crusader ، لكنه عاجز عن نقل الذخائر إلى الدبابات وغيرها من المعدات الحربية ولا يمكن التحكم فيه عن بعد.

وقال خبراء الأكاديمية إن وقت شحن الذخائر في الدبابة بفضل استخدام الروبوت يقلص بمقدار 3 أو 4 أضعاف.

يذكر أن قاطرة "إم تي-إل بي" (موتوليجا) التي يوضع على منصتها الروبوت استخدمت لقطر المدافع المضادة للدبابات من طراز "رابيرا"، فقد استخدمت على نطاق واسع في حرب أفغانستان (1980 – 1988).

وتعتبر القاطرة مدرعة مجنزرة برمائية تسير في الماء بفضل حركة الجنزير، وبمقدورها نقل 2.5 طن من الحمولة أو 11 فردا.