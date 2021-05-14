شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد مبارك 2021: كيف يمكنك إرسال ستيكرز عيد الفطر عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار فيروس كورونا، يعيش الكثير من الناس أيضًا فى ظل إغلاق محدود، وفى ظل الوضع الحالى يصعب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لكن هذا لا يمنع أنه لا يزال بإمكانك أن تتمنى لعائلتك وأصدقائك عيد مبارك بمساعدة ملصقات واتس آب، حيث يمكنك تنزيل وإرسال ملصقات عيد مبارك من اختيارك على واتس آب، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك:

1.افتح واتس آب وانتقل إلى الدردشة الفردية أو الجماعية

2. الآن اضغط على أيقونة الابتسامة الموضوعة داخل مربع النص

3. ستلاحظ الآن أيقونة الملصق الموضوعة بجوار زر GIF، اضغط عليها

4. بعد ذلك اضغط على أيقونة "+" الموجودة فى الزاوية اليمنى

5. أنت الآن فى لوحة الملصقات، وانتقل إلى أسفل واضغط على "الحصول على المزيد من الملصقات"

6. سينقلك الخيار بعد ذلك إلى متجر Google Play، حيث يمكنك البحث عن واتس آب Stickers for Eid

7. الآن يمكنك تحديد وتنزيل ملصقات الطرف الثالث

8. بعد ذلك، يجب عليك تحديد حزمة الملصقات التى ترغب فى استخدامها ثم النقر فوق خيار "إضافة إلى واتس آب"

9. سيضيف التطبيق بعد ذلك جميع الملصقات المحددة إلى واتس آب ويمكنك العثور عليها ضمن منطقة الملصقات الخاصة بي

10. يمكنك الآن تحديد ملصقك المفضل وإرساله إلى أصدقائك وتتمنى لهم عيد مبارك