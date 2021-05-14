شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سى إن بى سى": برمجيات الفدية الخبيثة تواصل الهجوم على مؤسسات وشركات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن برمجيات الفدية الخبيثة تواصل الهجوم على مؤسسات وشركات حول العالم.

ونقلت الشبكة عن مسؤول الخدمات الصحية الأيرلندية قوله إن هناك "هجوم فدية كبير" على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به.

ووفقا للشبكة الأمريكية، لم يتأثر برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أيرلندا، وسيتم المضي قدمًا في المواعيد كما هو مخطط لها، لكن تم إلغاء الاتصال بوابة التسجيل لتلقي اللقاح.

كما أنه لا يمكن للأطباء أيضًا تحويل الأشخاص لإجراء اختبارات كورونا، لذلك تم إخبار المرضى باستخدام مراكز الاختبار بدون حجز مسبق.

يأتي ذلك في أعقاب هجوم إلكتروني كبير على خط أنابيب كولونيال في الولايات المتحدة أدى إلى شلّ أنظمة توصيل الغاز في الولايات الجنوبية الشرقية.

وقالت شركة "توشيبا" إن الشركة كانت ضحية لهجوم برمجيات الفدية.

برامج الفدية هي نوع من البرامج الضارة التي تم تصميمها لمنع الوصول إلى نظام الكمبيوتر. ويطالب المتسللون بدفع فدية - عادةً ما تكون عملة مشفرة - مقابل استعادة الوصول للبيانات.