شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 33 صورة ترصد رحلة صعود زوكربيرج من هارفرد لعرش السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اليوم مارك زوكربيرج مؤسس عملاق السوشيال ميديا فيس بوك بعيد ميلاده الـ37، وفيما يلى نبذة بسيطة عن حياته وعمله والخلافات المحيطة به، فبين النجاح والجدل يُنظر إلى الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، على أنه أحد أكثر العقول ذكاءً فى جيله.

ومع صافى ثروة تزيد على 100 مليار دولار، يُنسب إلى الرئيس التنفيذى الشاب إنشاء شبكة اجتماعية بها عدد مستخدمين نشطين شهريًا أكثر من أى دولة فى العالم بها أشخاص، وتمنحه حقوق تصويت الأغلبية له سيطرة كاملة على الشركة - والتى أيضًا يعنى أنه غالبًا ما يكون النقطة المحورية لأى رد فعل عنيف أو فضيحة.

وفيما يلى نظرة لمسيرة زوكربيرج المهنية، من بداياته المتواضعة فى إحدى ضواحى نيويورك إلى دوره كواحد من أغنى الرؤساء التنفيذيين فى العالم.

- بينما هو الآن عملاق وادى السيليكون، نشأ مارك زوكربيرج فى مدينة دوبس فيرى الجذابة، نيويورك، وقد ولد لإدوارد وكارين زوكربيرج، طبيب أسنان وطبيبة نفسية، ولديه ثلاثة أشقاء: راندى ودونا وأرييل.

- ابتكر مارك، وهو طفل، برنامج مراسلة يسمى "Zucknet" باستخدام Atari BASIC، كما قام أيضًا بترميز ألعاب الكمبيوتر لأصدقائه فى سن مبكرة.

- أثناء التحاقه بالمدرسة الثانوية فى أكاديمية فيليبس إكستر الشهيرة فى نيو هامبشاير، قام ببناء منصة بث للموسيقى، والتى أبدت كل من AOL ومايكروسوفت اهتمامًا بشرائها.

- لم يكن مجرد شخص مهووس بالكمبيوتر، فرغم ذلك، أحب زوكربيرج الكلاسيكيات - "الأوديسة" وما شابه - وأصبح قائد فريق المبارزة فى مدرسته الثانوية.

- بعد فترة وجيزة من بدء زوكربيرج فى جامعة هارفارد فى عام 2002، اكتسب سمعة كمطور ماهر، و كانت أول ضربة له هى "Face mash"، وهو تطبيق استخدم صور زملائه فى الفصل، وقد حصل "Face mash" على 22000 مشاهدة للصفحة من 450 شخصًا فى الساعات الأربع الأولى من تاريخه.

- التقى زوكربيرج بزوجته الآن، بريسيلا تشان، فى هارفارد فى عام 2003، وقد أخبرت تشان أنهما التقيا فى حفلة أخوية أقامتها أخوية زوكربيرج، ألفا إبسيلون بي.

- بدأ زوكربيرج فيس بوك مع العديد من الأصدقاء خارج غرفته الجامعية، وترك المدرسة فى عام 2005، بعد سنته الثانية، للتركيز على الشبكة الاجتماعية بدوام كامل.

- لم يكن زوكربيرج دائمًا رجل الدولة المصقول الذى هو عليه الآن، ففى الأيام الأولى لفيس بوك، كان يحمل بطاقات عمل كتب عليها "أنا الرئيس التنفيذي، مع بعض الكلمات الساخرة."

- جمعت شركة زوكربيرج جولة تمويل من السلسلة الأولى بقيمة 12.7 مليون دولار بينما كان بالكاد فى سن البلوغ القانوني.

- فى عام 2010، صنفت مجلة تايم زوكربيرج "شخصية العام".

- لا يرى الكثير من الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا أنفسهم مخلدين على الشاشة الكبيرة، لكن فيلم 2010 "The Social Network" وضع نسخة درامية من قصة تأسيس فيس بوك فى دور العرض، وقد حصل فيلم The Social Network على ثمانية ترشيحات لجوائز الأوسكار، لكن زوكربيرج يؤكد بشدة أن العديد من تفاصيله غير صحيحة.

طوال فترة صعود فيس بوك إلى العظمة، أمضى زوكربيرج أيضًا وقت فراغه فى دراسة اللغة الصينية، وبحلول خريف عام 2014، كانت لغة الماندرين الخاصة به جيدة جدًا لدرجة أنه تمكن من إجراء أسئلة وأجوبة لمدة 30 دقيقة باللغة.

- طرح زوكربيرج فيس بوك للاكتتاب العام فى 18 مايو 2012، وجمع الاكتتاب العام 16 مليار دولار، مما جعله أكبر اكتتاب عام تقنى فى التاريخ فى ذلك الوقت، وقد أصبح زوكربيرج بين عشية وضحاها يحتل المرتبة 29 فى قائمة أغنى شخص على وجه الأرض.

- فى اليوم التالى لإعلان فيس بوك علنًا، تزوج زوكربيرج وتشان، وقد كان الحدث حفل زفاف مفاجئ، حيث اعتقد الضيوف أنهم كانوا يحتفلون بحفل تخرج مدرسة .

- صمم زوكربيرج خاتم الياقوت الخاص بتشان بنفسه، وقد سارت "تشان" فى الممر مع Beast، كلب الراعى المجرى للزوجين، الذى تبناه فى عام 2011.

قضى الاثنان شهر العسل فى إيطاليا، حيث سافروا على متن طائرة خاصة وأقاموا فى فندق من فئة الخمس نجوم.

- فى عام 2015، أعلن هو وتشان أنهما حصلا على فتاة اسمها ماكس، و كتب زوكربيرج على فيس بوك: "هناك الكثير من الفرح فى عائلتنا الصغيرة".

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- وأعلنوا أيضًا عن خطتهم لبيع 99٪ من أسهم زوكربيرج على فيس بوك بمرور الوقت - بقيمة 45 مليار دولار فى ذلك الوقت - لتمويل شركة LCC جديدة تسمى مبادرة Chan Zuckerberg، وتوجه المبادرة الأموال نحو قضايا مثل التعلم الشخصي، وعلاج الأمراض، وربط الناس.

- حتى قبل الإعلان عن هذا الجهد الجديد الضخم، خصص هو وتشان 1.6 مليار دولار لأسباب خيرية، بما فى ذلك التبرعات لمركز السيطرة على الأمراض ومستشفى سان فرانسيسكو العام، والذى تمت إعادة تسميته فى النهاية باسم زوكربيرج.

- فى سبتمبر 2016، تعهدت تشان وزوكربيرج بتقديم 3 مليارات دولار لعلاج أمراض العالم بحلول نهاية هذا القرن.

- فى مايو 2017، أعلن تشان وزوكربيرج أنهما رزقا بطفل آخر فى الطريق، وقد ولدت ابنتهما الثانية "أغسطس" فى الشهر الذى سميت فيه.

- فى منتصف الثلاثينيات من عمره، كان زوكربيرج واحدًا من مجموعة صغيرة جدًا من الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم مليارات الدولارات أكثر من السنوات التى عاشها.

- فى عام 2014، عندما كان ثالث أغنى رجل فى العالم، اشترى سيارة فولكس فاجن GTI سوداء مع ناقل حركة يدوي.

- يحب زوكربيرج أيضًا إنفاق أمواله على الخصوصية: فى أكتوبر 2014، صرف حوالى 100 مليون دولار مقابل 700 فدان من الأراضى المنعزلة فى جزيرة كاواى فى هاواي.

- فى بالو ألتو، ورد أن زوكربيرج اشترى منزله الذى تبلغ مساحته 5617 قدمًا مربعًا مقابل 7 ملايين دولار فى عام 2011، ثم أنفق 45 مليون دولار إضافية على المنازل الأربعة والأراضى المحيطة به من أجل الخصوصية.

- كما اشترى قصرًا بقيمة 10 ملايين دولار فى سان فرانسيسكو، ثم شرع فى إنفاق أكثر من مليون دولار على إعادة البناء والإضافات - مثل صوبة زجاجية بقيمة 60 ألف دولار - استغرق بناؤها عامًا.

- لم يكن زوكربيرج خائفًا من إنفاق أموال فيس بوك أيضًا: تمتلك الشركة بعض عمليات الاستحواذ الرئيسية تحت حزامها، بما فى ذلك مليار دولار لـ Instagram و19 مليار دولار لـ WhatsApp و2 مليار دولار لـ Oculus.

- يدير زوكربيرج مؤتمر مطورى فيس بوك السنوى كل عام، حيث يقدم تحديثات حول خارطة طريق الشركة.

- فى مايو 2017، عاد زوكربيرج إلى جامعة هارفارد كأصغر متحدث على الإطلاق، وهناك، حصل أيضًا على الدكتوراه الفخرية.

- إلى جانب التفاعل مع المديرين التنفيذيين التقنيين الآخرين، كثيرًا ما يلتقى زوكربيرج بشخصيات بارزة ومشاهير، بما فى ذلك سنوب دوج والرئيس السابق باراك أوباما.

فى عام 2017، أعلن زوكربيرج أن التحدى الشخصى الذى يواجهه لهذا العام - وهو تقليد سنوى له منذ عام 2009 - هو زيارة كل ولاية أمريكية، وقد وأثارت التوقفات التى قام بها تكهنات بأن لديه خططًا للترشح للرئاسة يومًا ما، لكنه نفى الشائعات.

- فى عام 2018، قال زوكربيرج إن هدفه الشخصى لهذا العام كان التركيز على إصلاح المشكلات المهمة التى كان للفيسبوك دور فيها وأثرت على العالم.

- فى عام 2019، أنفق فيس بوك 23.4 مليون دولار فى عام 2019 على الأمن الشخصى لزوكربيرج وعائلته، بما فى ذلك 2.9 مليون دولار لاستخدامه لطائرات خاصة، وفى العام السابق، تضاعفت تكاليف أمنه تقريبًا فى أعقاب فضيحة Cambridge Analytica.