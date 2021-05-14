شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج .. ما لا تعرفه عن عيد ميلاد عملاق التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ منشئ فيس بوك أكبر شبكة اجتماعية فى العالم اليوم 37 عامًا وبحلول هذه المرحلة من الحياة، حيث حقق مارك زوكربيرج تقريبًا كل شيء يعتز به ويطمح إليه معظم رواد الأعمال والقادة، حيث يبدو أن أكثر سمات مارك الجديرة بالثناء هى موهبة ابتكار الأفكار من أجل حبها، وسواء كان موقع FaceMash - أول موقع على الإطلاق أنشأه زوكربيرج - حيث يصوّت الناس لأفضل وجه فى المدرسة، ومن المثير للاهتمام، أنه تم بيع اسم النطاق FaceMash مقابل 30301 دولارًا فى عام 2010، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات التى لا تعرفها عن مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك:

- الاسم عند الميلاد: مارك إليوت زوكربيرج 14 مايو 1984

صافى الثروة: 109.2 مليار دولار (اعتبارًا من مايو 2021)

- فى 4 فبراير 2004، أطلق مارك زوكربيرج فيس بوك (والذى كان فى الأصل the فيس بوك) من غرفة نومه فى هارفارد، جنبًا إلى جنب مع زملائه فى الكلية إدواردو سافيرين، وأندرو ماكولوم، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز، و لاحقًا قاموا بتوسيع تطبيق الوسائط الاجتماعية هذا ليشمل ستانفورد وكولومبيا وييل.

- فى 1 ديسمبر 2004، وصل عدد المستخدمين النشطين على فيس بوك إلى مليون مستخدم.

- على الرغم من أنه يحصل على دولار واحد كمرتب من فيس بوك، فإن صافى ثروته الشخصية يبلغ 109.2 مليار دولار، اعتبارًا من مايو 2021.

- فى عام 2016، تصدّر مارك قائمة أغنى رواد الأعمال فى الأمريكيتين تحت سن الأربعين من قبل فوربس، بقيمة صافية بلغت 50 مليار دولار.

- بالنسبة لجميع كارهى فيس بوك ومارك زوكربيرج، يعتبرونه تحديًا ؛ الملف الشخصى لمارك زوكربيرج على فيس بوك هو الملف الشخصى الوحيد على فيس بوك الذى لا يمكن حظره.

- كان مارك زوكربيرج متاحًا على شبكاته التنافسية الرئيسية Twitter (FINKD) و Google+ مع عدد كبير من المتابعين، ومن المثير للاهتمام أنه فى عام 2011، تفوق على لارى بيدج المؤسس المشارك لشركة جوجل وسيرجى برين من حيث عدد المتابعين على + Google.

- ولدت ماكسيما (ماكس) ابنة مارك زوكربيرج فى 2 ديسمبر 2015/ للاحتفال بعيد ميلادها، تعهد زوكربيرج بالتخلى عن 99٪ من أسهمه على فيس بوك - بقيمة 45 مليار دولار - للجمعيات الخيرية وشكل منظمة جديدة تسمى Chan Zuckerberg.

- احتل مارك زوكربيرج المرتبة الخامسة فى قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2021، والمعروف أيضًا باسم أغنى الناس فى العالم فى عام 2021.