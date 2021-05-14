شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وصول Battlefield 6 للإصدارات القديمة من منصات الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Eurogamer عن تصريحات جاءت من رئيس EA أندرو ويلسون أشير فيها إلى أن لعبة Battlefield 6 ستتوفر قريباً على منصات الألعاب، على أن تتوفر على المنصات الحالية وأيضاً منصات الألعاب الجديدة من PS5 وXbox Series X.

ومن المنتظر أن تنطلق لعبة Battlefield 6 قريباً إلى منصات الألعاب، إلا أن اللعبة لن تقتصر على المنصات الجديدة فقط، كما أكدت الشركة على أن اللعبة تأتى بتحسينات فى الذكاء الاصطناعي، مع طبيعة بتفاصيل غامرة.

ونشرت EA وDICE إعلان تشويقى للعبة Battlefield القادمة أكدت من خلاله على إطلاق اللعبة خلال شهر يونيو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن اللعبة تقدم فى حدث EA Play Live الافتراضى فى 22 من يوليو.

وتشير التوقعات إلى أن قرار الشركة بإطلاق Battlefield 6 على الإصدارات القديمة من منصات الألعاب يعود إلى عدم إنتشار منصات الألعاب الجديدة PS5 و Xbox فى نطاق واسع حتى الآن، هذا إلى جانب تراجع إنتاج المنصات الجديدة نتيجة لنقص الإمدادات، ولقد وصلت مبيعات PS5 حتى نهاية شهر مارس إلى 7.8 مليون وحدة فقط.