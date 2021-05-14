شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف الصين يهبط على سطح المريخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستهبط مركبة الصين الجوالة Zhurong، والمربوطة حاليًا بمركبة Tianwen-1 المدارية، على المريخ الليلة كجزء من أول مهمة بين الكواكب في البلاد، حيث كشف المسؤولون، أن الكبسولة ستبدأ سبع دقائق خطيرة في حوالي الساعة 19:11 بالتوقيت الشرقي (00:11 بتوقيت جرينتش)، لتحمل نفس الظروف المضطربة التي مرت بها مركبة المثابرة التابعة لناسا للهبوط في فوهة جيزيرو في وقت سابق من هذا العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم وضع Zhurong، الذي سمي على اسم إله النار القديم، في بطن مركبة الفضاء الصينية Tianwen-1 التي دخلت مدار حول المريخ في فبراير.

ستهبط العربة الجوالة إلى الغلاف الجوي الرقيق الليلة وتحاول الهبوط في يوتوبيا بلانيتيا، وهي نفس منطقة مهمة Viking 2 التابعة لناسا عام 1976.

ويستخدم تعبير سبع دقائق من الرعب كمصطلح لوصف الظروف المضطربة التي تضرب المركبة أثناء دخولها الغلاف الجوي للمريخ وتقترب من السطح.

تفقد الفرق على الأرض خلال هذا الوقت الاتصال الكامل بالمركبة لمدة 10 دقائق، وتنطلق المركبة الفضائية عبر الغلاف الجوي للمريخ، حيث تتحرك بسرعة 12000 ميل في الساعة، ولكن بعد ذلك يجب أن تبطئ من سرعتها إلى هبوط لطيف في غضون سبع دقائق.

حصلت المركبة الفضائية المدارية التي تحمل المستكشف على اسمها من عنوان قصيدة قديمة وتعني "البحث عن الحقيقة السماوية"، حيث وصلت إلى المريخ في 10 فبراير 2021، ثم نفذت مناورة معقدة للدخول في مدار مؤقت في 24 فبراير.

كما أنه من المقرر أن يسقط المسبار والعربة الجوالة، اللذان يزنان 2866 رطلاً معًا، من المركبة المدارية، وسيدخل الثنائي الغلاف الجوي للمريخ داخل درع حراري سيتم فصله لإطلاق مظلة ضخمة.