روسيا تتحضر لظاهرة فلكية فريدة… تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 1:25 مساءً

قال علماء فلك إن المواطنون الروس سيتمكنون من مشاهدة ثلاثة كواكب بالعين المجردة يوم 15 مايو/أيار.

ويمكن مراقبة الظاهرة بعد الساعة العاشرة مساء، حسب التوقيت المحلي في مقاطعة سفيردلوفسك. وكتب العالم فلاديلين سناكوييف، على موقع “فكونتاكتي” الروسي، موضحا أن الأجسام الفضائية (الزهرة وعطارد والمريخ والقمر) ستكون رؤيتها ممكنة في منطقة الشمال الشرقي.

ولاحظ العالم أن المسافة بين المريخ والقمر، في وقت غروبه، ستكون أكثر بقليل من 5 درجات. أما بالنسبة لعطارد، الذي تصعب رؤيته عادة بسبب قربه من الشمس، فسيساوي لمعانه لمعان النجوم في هذا الوقت من السنة. وسيساعد القمر هواة الفلك في مراقبة عطارد، إذ يتمركز هذا الكوكب جنوب جار الأرض (القمر)، فيما سيظهر كوكب الزهرة فوق الأفق.

ويشهد شهر مايو/أيار الجاري 7 ظواهر فلكية، أولها اقتراب القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب. وسيقترن هلال القمر مع كوكب عطارد أي سيكون قريبا منه في 13 مايو، بينما سيقترن القمر مع كوكب المريخ في 16 مايو، بحسب أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أشرف تادرس.