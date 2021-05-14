شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد ميلاد مارك زوكربيرج الـ 37 .. كل ما تحتاج معرفته عن مؤسس فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لأكبر شبكة اجتماعية فى العالم، بعيد ميلاده السابع والثلاثين، حيث يعد مارك زوكربيرج أحد الرؤساء التنفيذيين الأكثر ديناميكية وتميزًا فى العالم، كما أنه أصبح أصغر ملياردير فى العالم عن عمر يناهز 23 عامًا فى عام 2008 وأذهل العالم منذ ذلك الحين، بقدراته على تنظيم المشاريع.

ولد مارك زوكربيرج فى 14 مايو 1984 فى دابس فيري، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية لأب طبيب أسنان وأم طبيبة نفسية، وهو الابن الوحيد لعائلته ولديه ثلاث شقيقات، وقبل تخرجه من المدرسة الثانوية، اتصلت به عدة شركات بعروض عمل لكنه اختار الذهاب إلى جامعة هارفارد، ومع ذلك، فقد ترك فى النهاية جامعة هارفارد ليكرس نفسه بدوام كامل لفيس بوك.

وقبل إنشاء Facebook، أطلق مارك زوكربيرج موقعًا إلكترونيًا باسم Fesmas خلال أيام دراسته الجامعية، كما يتقن الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك حوالى 6 لغات حيث يمكنه قراءة وكتابة والتحدث الفرنسية والعبرية واللاتينية واليونانية القديمة والماندرين والإنجليزية، حيث تعلم لغة الماندرين حتى يتمكن من التواصل مع أفراد أسرة زوجته، وفيما يىل نعرض مجموعة من الحقائق عنه:

- فى سن 23، أصبح مارك زوكربيرج أصغر ملياردير فى العالم فى عام 2008، وفقًا لتقدير مجلة فوربس، وقد احتل المرتبة 785 فى قائمة المليارديرات فى العالم.

- حصل زوكربيرج على عروض عمل من عدة شركات بما فى ذلك AOL و مايكروسوفت قبل تخرجه من المدرسة الثانوية، ومع ذلك رفض مؤسس فيس بوك العروض وقرر الذهاب إلى جامعة هارفارد، والتى تركها فى نهاية المطاف ليكرس نفسه لإنشاء فيس بوك.

- تحول مارك زوكربيرج إلى نباتى فى عام 2011، معلناً أنه لن يأكل لحم الحيوانات إلا إذا قتل الحيوان بنفسه.

- الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك لديه كلب مجرى اسمه Beast، ولديه صفحة مخصصة على فيس بوك مع أكثر من 2 مليون معجب.

- فى يوليو 2011، تجاوز زوكربيرج مؤسسى + Google لارى بيدج وسيرجى برين ليصبح المستخدم الأكثر متابعة على موقع جوجل للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل إغلاق المنصة تماما.

- اعتاد زوكربيرج سابقا ارتداء نفس القميص الرمادى كل يوم تقريبًا لأنه يعتقد أنه يوفر له الوقت فى الصباح.

- لم يكن دائمًا مبرمجًا عالى المستوى، حيث تعلم لأول مرة البرمجة من C ++

- رفض العديد من العروض بيع الفيس بوك، حيث أرادت العديد من الشركات ذات الأسماء الكبيرة معرفة ما إذا كان يريد البيع - NewsCorp، و MySpace، و Viacom، و Yahoo، و NBC، و Microsoft (مرة أخرى) وجوجل

- يبدو أنه أطول مما هو عليه فى الصور حقًا، حيث يظهر أن زوكربيرج يبلغ طوله حوالى خمسة أقدام وسبع أو ثمانى بوصات فقط، ومع ذلك يبدو أنه أطول فى الصور.

- فى ديسمبر 2015، أعلن زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان التخلى عن 99٪ من حصتهما على فيس بوك طوال حياتهما.

- فى أبريل 2018، شهد أمام الكونجرس الأمريكى بعد أن تم الكشف عن أن فيس بوك قام بتبادل بيانات المستخدمين مع شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica.