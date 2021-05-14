شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التشيك تفتتح وكالة جديدة لشؤون الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالات أنباء تشيكية عن افتتاح الوكالة الأوروبية لبرنامج الفضاء "EUSPA" في العاصمة براغ، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الوكالة التى افتتحت الأربعاء 12 مايو الجارى، استحدثت على أساس الوكالة الأوروبية لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية Galileo، والتى فتحت مكتبها الرئيسي في العاصمة التشيكية منذ عام 2012.

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة الجديدة، رودريغو دا كوستا الذي كان يرأس إدارة Galileo سابقا: "EUSPA ستلعب دورا رئيسيا في تنفيذ البرنامج الفضائي للاتحاد الأوروبي، وفي تحقيق طموحات الناس في استكشاف الكون".

وأشار دا كوستا إلى "أن EUSPA ستحسن من كفاءة استثمارات الاتحاد الأوروبي المتزايدة في مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز التفاعل بين المشاركين في برنامج الفضاء الأوروبي، وتحفيز الابتكار والصناعات التي تتعلق بمجالات الفضاء".

ومن المفترض أن يضم المركز الجديد لـ "EUSPA" نحو 600 موظف، منهم 200 خبير كانوا يعملون على برنامج Galileo الأوروبي.