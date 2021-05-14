شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنستجرام" يضيف مميزات جديدة إلى الملف الشخصى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عن توفير ميزة جديدة في التطبيق تسمح للمستخدمين بإضافة "الضمائر الشخصية" على ملفهم، وبحسب القائمين على التطبيق، فإن الميزة ستسمح بعرض أربعة ضمائر في الملف الشخصي، كما وسيكون لدى المشتركين خيار جعلها عامة أو عرضها فقط للأصدقاء.

وسيعرض المستخدمون الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما الضمائر الخاصة بهم فقط لمتابعيهم بشكل افتراضي، ويمكن لهم ملء نموذج لإضافة ضمير إلى القائمة، هذا وأجرى موقع Mashable التقني، اختبارا خاصا ووجد أن هناك 41 ضميرا متاحا حاليا على التطبيق، بحسب ما نقل موقع "آر تي".

وسمح "فيسبوك"، الذي يمتلك "انستجرام"، للمستخدمين بتعريف ضمائرهم منذ عام 2014، لكنها كانت مقتصرة على: "هو / هي" و "هي / هي" و "هم / هم".