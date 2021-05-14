شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار شريحة دماغ تنجح فى إجبار الفئران على تكوين صداقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم العلماء في جامعة نورث وسترن غرسة دماغية لاسلكية صغيرة تعمل على تنشيط الخلايا العصبية المفردة لإجبار الفئران على التفاعل اجتماعيًا مع بعضها البعض في الوقت الفعلي، وعندما يتم إلغاء تزامن التحفيز، تتوقف التنشئة الاجتماعية، فإن الفئران حيوانات اجتماعية للغاية، لكن الباحثين برمجوها لتكوين روابط اجتماعية فورية بشعاع واحد من الضوء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم ذلك عن طريق استهداف مجموعة من الخلايا العصبية في منطقة الدماغ ذات الصلة بالوظيفة التنفيذية العليا، مما يساعد على تسهيل العلاقات، مما يؤدي إلى زيادة وتيرة ومدة التفاعلات الاجتماعية.

يعد الجهاز المستخدم على الفئران أصغر من طرف إصبع الإنسان، وهو نحيف ومرن، كما أن الابتكار طبيعته اللاسلكية تسمح للفئران أن تبدو طبيعية وتتصرف في بيئة واقعية.

قالت عالمة الأحياء العصبية يفجينيا كوزوروفيتسكي، التي صممت التجربة: "مع التقنيات السابقة، لم نتمكن من مراقبة حيوانات متعددة تتفاعل اجتماعيًا في بيئات معقدة لأنها كانت مقيدة".

وأضافت العالمة، "لطرح أسئلة أكثر تعقيدًا حول سلوك الحيوانات في بيئات واقعية ، كنا بحاجة إلى هذه التقنية اللاسلكية المبتكرة".

يتم وضع الجهاز برفق فوق السطح الخارجي للجمجمة، ولكن أيضًا تحت جلد وفراء الحيوانات الصغيرة، وتبلغ سماكة الشريحة نصف ملليمتر فقط وتربط الدماغ عبر مسبار خيطي دقيق ومرن مزود بمصابيح LED على طرفه، والتي تمتد إلى الدماغ من خلال ثقب صغير في الجمجمة.

ويستخدم نفس بروتوكولات الاتصال قريب المدى الموجودة في الهواتف الذكية للمدفوعات الإلكترونية، ويقوم الباحثون بتشغيل الضوء لاسلكيًا في الوقت الفعلي بواجهة مستخدم على الكمبيوتر.