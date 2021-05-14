ابتكار جهاز يكتشف المتفجرات في غضون 5 ثوان!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية “روستيخ” التي تتبع لها شركة “شفابي” عن ابتكار جهاز للكشف عن المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة. الجهاز الذي سمّاه المخترعون بـ”سيغمينت غامّا” يستطيع أن يكتشف المتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة في غضون 5 ثوان.

ويقوم الجهاز بفحص الهواء في المكان الذي يوضع فيه، بصفة مستمرة، ولا بد وأن يكتشف المواد المتفجرة والمواد الكيميائية الخطرة، في حال وجودها، إذ لا تقل فعاليته عن 99.8 في المائة، حسب أوليغ يفتوشينكو، المدير التنفيذي لـ”روستيخ”.

ويمكن استخدام الجهاز في محطات القطار والمطارات والمترو والمتاجر ودور السينما والمسارح وصالات العرض وغيرها من المنشآت العامة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.