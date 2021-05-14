أسوس تعلن عن ZenFone 8 Flip و ZenFone 8

دبي - يزن راشد - تتخذ شركة أسوس منعطفًا مختلفًا قليلاً مع سلسلة ZenFone لهذا العام، إذ في حين أن ZenFone 8 Flip يشبه إلى حد كبير هواتف السنوات السابقة، مع شاشته الكبيرة وآلية الكاميرا القابلة للقلب، فقد أعادت الشركة تصميم هاتف ZenFone 8 الرائد بصفته جهازًا أصغر سهل الاستخدام بيد واحدة.

ويظهر الهاتفان للمرة الأولى عالميًا بسعر 599 يورو لهاتف ZenFone 8 و 799 يورو لهاتف ZenFone 8 Flip.

ويستخدم كل من ZenFone 8 و 8 Flip مجموعة شرائح Snapdragon 888، ولكن هذا يتعلق بأوجه التشابه.

ويتميز ZenFone 8 بشاشة من نوع OLED بقياس 5.9 إنشات وبدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز.

ويتم بيعه في تكوينات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين ويتضمن تصنيف IP68 المقاوم للماء.

وتم استعارة الكاميرتين الخلفيتين بهاتف ZenFone 8 من سلسلة ZenFone 7 مع عدسة عريض بدقة 64 ميجابكسل مزود بميزة OIS التي تلتقط صورًا بدقة 16 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وبالنظر إلى أن مصفوفة الكاميرا لا تنقلب للأمام لتلعب دور كاميرا الصور الشخصية، فهناك الآن كاميرا بدقة 12 ميجابكسل.

وينعكس الحجم الصغير للهاتف في بطاريته التي تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير، وهي أصغر بكثير من بطاريات السنوات السابقة التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير.

ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 30 واط مع الشاحن المرفق، لكنه لا يوفر الشحن اللاسلكي، وهناك مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مخصصة وحتى منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ويعد ZenFone 8 Flip جهازًا أكبر بكثير مع شاشة من نوع OLED بحجم 6.67 إنشات وبدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز.

ويوفر بطارية أكبر بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سلكي بقوة 30 واط، ويتضمن ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين، ولكنه يفتقر إلى تصنيف IP.

ويتمثل عامل الجذب الرئيسي في هذا الهاتف بمصفوفة الكاميرا القابلة للقلب، وتم استعارة عدسات الكاميرا الثلاثية من ZenFone 7، بما في ذلك العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل والعدسة الفائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل والعدسة المقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3X.

وتقول أسوس: إن الكاميرا نفسها تتضمن محركًا أقوى مع قدرة تحمل أفضل، ويمكن للمستخدمين توقع الحصول على ما يصل إلى 300 ألف عملية قلب.

ويتم بيع حافظة RhinoShield المخصصة بشكل منفصل في بعض الأسواق بغطاء منزلق لحماية الهيكل ومستشعر ينشط الكاميرا تلقائيًا عند فتح الغطاء.

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