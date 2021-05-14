شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف ناسا يبدأ فحص قاع بحيرة قديمة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور مستكشف المثابرة التابع لوكالة ناسا العديد من الرحلات التجريبية لطائرة هليكوبتر Ingenuity على سطح كوكب المريخ، ولكن الآن يغير مهمته إلى دوره الأساسى في البحث عن علامات الحياة على الكوكب الأحمر، وذلك من خلال البدء في فحص قاع بحيرة قديم في فوهة جيزيرو بتركيز أدواته العلمية على الصخور.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقطت كاميرا تسمى WATSON في نهاية الذراع الآلية للمركبة الجوالة لقطات مفصلة للصخور، مع بيانات إضافية قادمة من زوج من الكاميرات القابلة لللتكبير على المشهد.



بحث مستكشف ناسا

غرد فريق المثابرة بكلمات عن مستكشفها، "لقد حان الوقت: انتقل من مصور في الموقع إلى باحث علمي.. هل كان لهذه البحيرة القديمة حياة؟ ستساعد الأدوات التي أحضرتها في بدء البحث.. أنا روبوت في مهمة".

وصلت المركبة الجوالة إلى المريخ في 18 فبراير، ومنذ هبوطها ركزت على اختبار أجهزتها، بالإضافة إلى تسجيل البيانات ونقلها عن رحلات Ingenuity.

كما أنه باستخدام مجموعة الكاميرات الخاصة بالمستكشف، التقط المثابرة صورًا للصخور على أرضية الفوهة، التي كانت ذات يوم عبارة عن قاع بحيرة منذ مليارات السنين.

وستساعد الأفكار التي يكتشفونها العلماء في إنشاء جدول زمني لوقت تشكل بحيرة قديمة هناك، وعندما جفت، ومتى بدأت الرواسب تتراكم في الدلتا التي تشكلت في الحفرة منذ فترة طويلة.

يجب أن يساعد فهم هذا الجدول الزمني في تحديد تاريخ عينات الصخور، التي سيتم جمعها لاحقًا في المهمة، والتي قد تحافظ على سجل للميكروبات القديمة على الكوكب.

كما التقطت كاميرا تسمى WATSON في نهاية الذراع الآلية للمركبة الجوالة لقطات مفصلة للصخور لكي يدرسها العلماء، وعمل زوج من الكاميرات التي تشكل جهاز تصوير Mastcam-Z على رأس العربة الجوالة على مسح التضاري ، كما أجريت أداة ليزر تسمى SuperCam بعض التلامس مع الصخور لاكتشاف كيميائها.

تتيح هذه الأدوات وغيرها للعلماء معرفة المزيد عن فوهة Jezero Crater والتعرف على المناطق التي قد يرغبون في دراستها بعمق أكبر.