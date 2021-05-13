علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ابتكار لوحة مفاتيح فائقة للهواتف الذكية

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القاهرة - سامية سيد - عمل باحثون في جامعة آلتو بفينلندا على ابتكار برنامج ذكاء اصطناعي يهدف إلى تحسين لوحة المفاتيح الخاصة بالهواتف الذكية، من خلال صناعة لوحات مفاتيح أكثر ملاءمة لبيئة العمل.

 

ووفقاً لموقع newscientist، يعتمد البرنامج على المعرفة الموجودة حول سلوك البشر وطريقة استخدامهم للهواتف.

 كما يحتوي برنامج الذكاء الاصطناعي على عدد من المكونات، أحدها لتتبع إصبع المستخدم على الشاشة، والآخر للنظر إلى الشاشة وتحديد المفاتيح التي يجب الضغط عليها، والثالث للتدقيق وتصحيح أي أخطاء يقوم المستخدم بارتكابها أثناء كتابة الكلمات.

 

 

وقال الباحث جوسي جوكينين من جامعة آلتو «هناك بعض الخيارات التي نتخذها ويبدو أن العقل البشري يتحسن عندما نكتب. كنت أرغب في فعل الشيء نفسه باستخدام برامج الكمبيوتر، ثم تحسين ذلك ومعرفة ما إذا كان سلوكه مشابهاً لسلوك البشر».

 

وأضاف جوكينين محدداً هدف البحث «آمل أن يتمكن المصممون من استخدام هذه الأداة الحاسوبية لتقييم الأفكار التي لديهم بسرعة كبيرة وطرح النماذج بشكل أساسي، ومعرفة كيف سيكتب المستخدمون إذا تم إعطاؤهم لوحة مفاتيح معينة».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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