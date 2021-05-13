شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ابتكار جديد يحول الأفكار إلى نص مكتوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لواجهة الدماغ والكمبيوتر الجديدة (BCI)، أن تحول الأفكار الخاصة بتخيل نفسك تكتب على قطعة من الورق، إلى نص على الشاشة فى الوقت الفعلي، حيث ابتكر باحثون أمريكيون، جهاز كمبيوتر لفك تشفير حركات الكتابة اليدوية من الإشارات الموجودة في الدماغ، ويتم الكشف عن الإشارات بواسطة مصفوفات أقطاب كهربائية مربعة صغيرة بحجم حبة الأسبرين للأطفال، والتي يتم إدخالها في الدماغ.

يقول الباحثون إن النظام يمكن أن يسمح للأشخاص المصابين بالشلل الذين لا يستخدمون أيديهم أو أصابعهم لكتابة الرسائل بسرعة.

استخدم رجل مشلول في تجربة سريرية BCI لكتابة نص على شاشة الكمبيوتر فقط من خلال التفكير في الحركات التي ينطوي عليها خط اليد.

كان الرجل قادرًا على نسخ الجمل والإجابة على الأسئلة بمعدل مماثل لمعدل شخص في مثل عمره يكتب على هاتف ذكي.

وتعد الدراسة الجديدة هي أحدث مرحلة من تجربة سريرية تسمى BrainGate، التى يديرها الدكتور لي هوشبيرج، أستاذ علم الأعصاب في جامعة براون في بروفيدانس برود آيلاند.

قاد الدراسة فرانك ويليت، وهو عالم أبحاث في جامعة ستانفورد ومعهد هوارد هيوز الطبي (HHMI)، وقال "نريد إيجاد طرق جديدة للسماح للناس بالتواصل بشكل أسرع".

يستخدم هذا النظام الجديد كلاً من النشاط العصبي الغني المسجل بواسطة الأقطاب الكهربائية داخل القشرة وقوة النماذج اللغوية، عند تطبيقها على الحروف التي تم فك تشفيرها عصبيًا، يمكن أن تخلق نصًا سريعًا ودقيقًا.

عندما تحرم إصابة أو مرض الشخص من القدرة على الحركة، فإن النشاط العصبي للدماغ في المشي والتحدث والإمساك بالأشياء يظل سليماً، لذلك يمكن للباحثين الاستفادة من نشاط الدماغ للأشخاص المصابين بالشلل أو بتر الأطراف لاستعادة بعض قدراتهم المفقودة.

عمل الباحثون مع رجل يبلغ من العمر 65 عامًا تعرض لإصابة في النخاع الشوكي في عام 2007 تركته مشلولًا من الرقبة إلى أسفل، وزرع العلماء مجموعتين من مصفوفات الأقطاب الكهربائية الصغيرة في جزء دماغه الذي يتحكم في اليد والذراع.

وكانت كل مصفوفة من الأقطاب الكهربائية مغطاة بـ 100 قطب كهربائي تلتقط إشارات من الخلايا العصبية التي تطلق في القشرة الحركية، وأثناء التمرين بعد ذلك، تمكنت الشبكة العصبية (نوع من التعلم الآلي) من ترجمة حركات الكتابة اليدوية من النشاط العصبي إلى نص يظهر على الشاشة في الوقت الفعلي.