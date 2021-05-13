شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقاصيل قرار بايدن لمنع كوارث الأمن السيبرانى فى أعقاب هجوم رانسوم وير والان مع تفاصيل الخبر
يحدد الأمر التنفيذي عددًا من المبادرات ، بما في ذلك تقليل الحواجز التي تحول دون مشاركة المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص وتفويض نشر المصادقة متعددة العوامل في الحكومة الفيدرالية وإنشاء مجلس مراجعة سلامة الأمن السيبراني على غرار مجلس سلامة النقل الوطنى وإنشاء دليل معياري للاستجابة "للحوادث الإلكترونية".
في الأشهر القليلة الماضية كان هناك العديد من الأمثلة على تعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الرئيسية، سواء سمحت بجهد كبير مثل اختراق خادم البريد الإلكتروني من مجموعة القرصنة الصينية الهافنيوم التي ترعاها الدولة (وعد البيت الأبيض بـ "كل رد الحكومة "على ذلك) ، وهو هجوم ببرنامج الفدية أجبر المدارس العامة على إلغاء الفصول الدراسية أو حتى حدوث زوج من الأعطال التي يبدو أنها سمحت للعمال بالوصول عن بُعد إلى إمدادات المياه المحلية الخاصة بهم وإفساد الأمور.
ويمكن للسياسات الموضحة في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكى إنشاء بنية تحتية مهمة للمساعدة فى منع كوارث الأمن السيبراني فى المستقبل - أو على الأقل الحد بشكل أفضل من أى تداعيات محتملة.