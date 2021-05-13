تكنولوجيا: شاومي لم تعد مدرجة ضمن القائمة السوداء لحكومة الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تعد شركة شاومي الصينية مدرجة ضمن القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة، وذلك بعد رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية. ووفقًا لبلومبيرج، تراجعت وزارة الدفاع الأمريكية عن إلغاء إدراج الشركة المصنعة من المؤشرات القياسية العالمية.

وقد بدأ الصراع لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2020 عندما صنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شركة شاومي على أنها “شركة عسكرية صينية شيوعية”، مما منع المواطنين والشركات الأمريكية من الاستثمار أو التعامل مع الشركة.

وكانت شاومي قد ردت بدعوى قضائية في شهر يناير عام 2021 وحصلت على أمر قضائي أولي (بشكل أساسي استثناء من الحظر) من قبل محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بعد شهرين.

لم تتمكن شاومي ولا المحاكم الأمريكية من تقديم أي تعليق، في حين لم يكن مسؤول وزارة الخارجية الصينية على علم بأي صفقة قد توصل إليها الطرفين.

المصدر

اعلان





