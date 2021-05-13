شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يمكن المستخدمين من الرد التلقائى بتغيير تطبيق المراسلة قبل تطبيق خصوصية واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت WhatsApp سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بها من خلال نافذة منبثقة لمستخدميها فى يناير الماضى، وأثارت السياسة المتغيرة التى تهدف إلى خلق مساحة لتحسين الاتصالات التجارية وتبادل البيانات بين تطبيقات فيسبوك الكثير من الانتقادات وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وبعد تأخير الطرح عدة مرات ستدخل السياسة أخيرًا حيز التنفيذ في 15 مايو. إذا اخترت عدم قبولها فسيقوم WhatsApp ببطء بإزالة الوظائف الأساسية مثل الوصول إلى قائمة الدردشة.

إذا كنت شخصًا ينتقل إلى Signal أو Telegram أو Session أو أي تطبيق آخر ، فأنت بحاجة إلى إخبار أصدقائك بذلك. بينما قد تتمكن من إرسال رسائل إلى بعضها بشكل فردي ، فقد يكون من الصعب القيام بذلك لجميع الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

وهنا يأتي دور Watomatic. إنه تطبيق Android مفتوح المصدر يستجيب تلقائيًا لرسائل WhatsApp الخاصة بك بنص مخصص يشير إلى أنك قمت بالتبديل إلى تطبيق آخر.

وإليك كيفية عمله: بمجرد تثبيت التطبيق على هاتف Android ومنحه حق الوصول إلى الإشعارات، سيرد على جميع الرسائل التي تتلقاها بنص محدد مسبقًا. يمكنك تغيير هذا النص إلى ما تريد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اختيار استبعاد الدردشات الجماعية من الاستغراق في هذه الردود.

ويعمل هذا التطبيق مع WhatsApp و Facebook Messenger. لذا ، فمن السهل إذا كنت ستغادر Facebook لصالح تطبيق دردشة آخر. لديك أيضًا خيار قصر الردود التلقائية على رسالة واحدة لكل جهة اتصال.

هناك عدد قليل من أجهزة الرد الآلي الأخرى على الحظر ، لكنهم يطلبون الكثير من الأذونات على هاتفك والتى قد تؤثر على خصوصيتك.

يطلب Watomatic فقط الوصول إلى إشعاراتك sPlus يمكنك اختيار استبعاد الدردشات الجماعية لمنع المستلمين من الانغماس في هذه الردود.

بالنسبة للإصدارات القادمة يريد صانعو التطبيق العمل على دعم المزيد من التطبيقات والقدرة على استبعاد جهات اتصال ومجموعات معينة من الحصول على ردود تلقائية.