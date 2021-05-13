شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه موسيقى HiFi.. اعرف تفاصيل الميزة وخدمات البث المقدمة لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم معظم خدمات بث الموسيقى خططًا أساسية تتميز بالأغاني المقدمة ببعض الخسارة في الجودة، وهذا يعني أنه يتم التضحية ببعض جودة التسجيل الصوتي الأصلي لجعل الملف أصغر حجمًا وأسهل في البث، وبالتالي يكون الصوت المتدفق لا يساوي الجودة التي تسمعها على قرص مضغوط.
تضع المنصات المختلفة علامة على خططها الصوتية غير المنقوصة بأسماء مختلفة، بما في ذلك HiFi و HD Music و Hi-Res Music.
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بينها، إلا أنها تشير جميعًا بشكل عام إلى بث المسارات الصوتية التي يتم تقديمها بجودة القرص المضغوط على الأقل.
ولكن هناك أيضا جانب سلبي لهذه الميزة، يتطلب بث الصوت غير المنقوص مزيدًا من النطاق الترددي، لذا ستحتاج إلى اتصال إنترنت سريع وخطة بيانات ضخمة.
كما أنه للاستفادة الكاملة من مزايا جودة الصوت، ستحتاج أيضًا إلى زوج من سماعات الرأس ومحول رقمي إلى تناظري مخصص، أو مجموعة متطورة من مكبرات الصوت.