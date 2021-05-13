شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يضيف طريقة جديدة لإعادة دمج مقاطع الفيديو باستخدام ثنائيات الشاشة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت TikTok ميزة جديدة تجمع بين الثنائي الحالي وتنسيقات الشاشة الخضراء مما يسمح للأشخاص باستخدام TikToks الأخرى كخلفية لأنفسهم. يظهر الآن "Green Screen Duet" كخيار في قائمة تخطيط الثنائي. مثل كل الثنائيات، يتم وضع علامة على منشئ الفيديو الأصلي في التسمية التوضيحية للفيديو الجديد وفقا لما نقله موقع the verege.

من المحتمل أن تكون الميزة الجديدة أداة مفيدة للأشخاص الذين يستخدمون بالفعل "الشاشة الخضراء" في TikTok لوضع الصور في خلفية مقاطع الفيديو الخاصة بهم ، أو تحرير مقاطع الفيديو لإنشاء تأثير مماثل.

وقد يجعل ذلك أيضًا TikToks التي تكون ردود أفعال على TikToks الأخرى أكثر تماسكًا بصريًا من Duets (حيث يتم وضع مقاطع الفيديو بجانب بعضها البعض) و Stitches (حيث يتم تشغيل مقطع من الفيديو الأصلي لبضع ثوان قبل بدء الفيديو الجديد).

وتواصل TikTok طرح تنسيقات جديدة حيث تضيف الشركات الأخرى ميزات تشبه TikTok إلى تطبيقاتها الخاصة. يمكن الآن "إعادة مزج" ريلز من إنستجرام مثل ديو تيك توك.

ويقول Snap إن Spotlight المنافس في TikTok قد وصل إلى 100 مليون مستخدم بعد شهرين من إطلاقه، ويخطط YouTube لدفع أموال لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون YouTube شورت لتشجيعهم على مواصلة النشر.