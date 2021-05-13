شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام مدير كلمات مرور من Apple في Google Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد مدير كلمات مرور Keychain من Apple طريقة سهلة لتخزين بيانات الاعتماد الخاصة بك ولا تقلق بشأن الاضطرار إلى تذكرها. ومع ذلك ، يقتصر هذا في الغالب على الأجهزة الخاصة بالشركة ، مما يعني أنه يمكنك فقط استدعاء Keychain لملء كلمات المرور على أجهزة iPhone و iPad و Mac وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

الآن ، بفضل ملحق كلمة مرور iCloud الجديد من Apple لـ Google Chrome ، يمكنك استخدام Keychain في المتصفح على سطح مكتب Windows أو Linux، وكذلك أجهزة Chromebook.

إليك كيفية استخدامه:

افتح Chrome على سطح المكتب وقم بتنزيل ملحق كلمة مرور Apple iCloud من هنا.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك.

من الآن فصاعدًا عند تسجيل الدخول إلى موقع أو خدمة، ستطالبك الإضافة باستخدام التفاصيل المحفوظة عندما تحاول تسجيل الدخول.

سيطلب منك الامتداد أيضًا حفظ بيانات اعتماد موقع ويب لم تقم بتخزينه مسبقًا في iCloud.

يمكنك أيضًا استخدام بيانات اعتماد الحفظ هذه على جهاز iPhone أو iPad أو Mac.

ليس من الواضح ما إذا كان الامتداد يتيح لك أيضًا تعديل تفاصيل تسجيل الدخول في الوقت الحالي.

باستخدام هذا الامتداد الجديد ، لم تعد بحاجة إلى استخدام مدير كلمات مرور ثانٍ لمزامنة تفاصيل تسجيل الدخول بين جهاز iOS ونظام سطح المكتب الذي يعمل بنظام Windows.

يمكنك تنزيل ملحق كلمة مرور iCloud لمتصفح Chrome من هنا. أثناء تواجدك فيه ، يجب عليك أيضًا مراجعة دليل iOS 14 الخاص بنا للتحقق مما إذا كانت بيانات الاعتماد الخاصة بك قد تم اختراقها.