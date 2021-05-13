تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Infinix Note 10 و Note 10 Pro بحجم شاشة 6.95 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً عن هواتف Infinix Note 10 و Note 10 Pro التي تتميز بحجم شاشة 6.95 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 90 Hz.

هواتف Infinix Note 10 Pro وNote 10 Pro NFC

ينطلق Note 10 Pro للأسواق لاحقاً هذا الشهر بسعر 260 دولار، كما يأتي Infinix Note 10 Pro وأيضاً إصدار NFC من الهاتف برقاقة معالج Helio G95 التي تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع اثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.05 GHz، و6 من أنوية A55 بسرعة 2.0 GHz، وكرت الشاشة Mali-G76 MC4.

كما يأني هاتف Note 10 Pro بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويتوفر نموذج أخر من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة XOS 7.6، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 33W.

تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Note 10 Pro مستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع تقنية دمج البيكسل لحجم أكبر للبيكسل 1.6µm، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر macro وعمق التصوير.

وتأتي الكاميرة الأمامية في هذا الإصدار بدقة 16 ميجا بيكسل، وتدعم تقنية التعرف على الوجه، مع دعم مسح البصمة في مستشعر في الإطار الجانبي للهاتف.

وينطلق الهاتف بمدخل للسماعات 3.5 مم، ومكبرات صوتية ستريو، مع معايير DTS في الصوتيات، على أن يتوفر الهاتف للشراء لاحقاً هذا الشهر.

هاتف Infinix Note 10

يتميز هاتف Infinix Note 10 بحجم شاشة LCD بحجم 6.95 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz، ومعدل لمس بسرعة 180Hz، كما تدعم الشاشة تباين 1500:1، وسطوع 480 nit.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio G85، مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي الكاميرة الخلفية يأتي Infinix Note 10 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، مع تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 18W، كما يأتي الهاتف بمنفذ USB-C، مع مقبس 3.5مم للسماعات، مع مكبرات صوتية ستريو، ومعايير DTS في الصوتيات، أيضاً يتوفر الهاتف على الموقع الرسمي للشركة.

المصدر

اعلان





