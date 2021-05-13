شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تعوض بعض خسائرها بعد تصريحات إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاودت بتكوين الارتفاع عن مستوى 50 ألف دولار في التعاملات الآسيوية الخميس 13 مايو، لتعوض بعضا من خسارة 19% تكبدتها في أعقاب قول إيلون ماسك على تويتر إن شركة Tesla ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها وفقا لما نقلته CNBC.

فقد هبط سعر أكبر العملات المشفرة في العالم من نحو 57,272.25 دولارا إلى 46,294.72 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أول مارس آذار، بعد مرور أقل من ساعتين على التغريدة بعد الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

وعوضت نصف تلك الخسائر تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكانت في أحدث تعاملات عند 51 ألفا و99 دولارا.

واتخذت إثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، المسار ذاته، إذ تراجعت 14 بالمئة لتلامس مستوى منخفضا عند 3550 دولارا قبل أن تعاود الزيادة عن مستوى أربعة آلاف دولار.