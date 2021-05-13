تكنولوجيا: Realme تؤكد رسمياً على دعم هاتف Narzo 30 القادم بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على دعم هاتف Narzo 30 المرتقب بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة.

قدمت شركة Realme خلال الفترة الماضية كلاً من هواتف Narzo 30A، وNarzo 30 Pro 5G، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من السلسلة بعنوان Narzo 30، والذي ينطلق رسمياً في حدث يعقد في 18 من مايو.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Narzo 30 بمعدل تحديث 90Hz وفقاً لإعلان الشركة الذي نشر على الفيس بوك، كما أكدت الشركة في إعلان سابق على دعم الهاتف لرقاقة معالج Helio G95، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh.

كما يأتي هاتف Narzo 30 بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما أشار مقطع فيديو إلى أن الشاشة تأتي بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل.

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