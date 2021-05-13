شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تتوقف عن قبول بتكوين لشراء سيارتها لحماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت تسلا عن قبول البيتكوين للدفع لشراء سياراتها خوفًا من زيادة استهلاك الوقود الأحفوري وفقًا لبيان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على تويتر، حيث كانت قد بدأت في قبول البيتكوين في أواخر مارس وفقا لما نقله موقع the verege.

قال ماسك أيضًا إن تسلا لن تبيع بعد الآن أي مبلغ من عملة البيتكوين التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام وقيمتها 1.5 مليار دولار. باعت Tesla بعضًا من عملة البتكوين في الربع الأول من عام 2021 الأمر الذي ساعد في تدعيم أرقام أرباح الشركة الفصلية.

وقالت Tesla إنها ستستأنف قبول البيتكوين (وستفكر في بيع المزيد منها) بمجرد أن تنتقل عملية تعدين البيتكوين إلى طاقة أكثر استدامة وفقًا للبيان. تدرس الشركة أيضًا العملات المشفرة الأخرى التي تستخدم 1%من طاقة معاملات Bitcoin". ولكن على الرغم من ذلك يشير موقع Tesla على الويب إلى أنه سيظل يقبل Bitcoin للمعاملات.

وجاء في بيان ماسك: "تعتبر العملات المشفرة فكرة جيدة ونعتقد أن لها مستقبلًا واعدًا ، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة".

تستخدم بتكوين الكثير من الكهرباء سنويًا وفقًا لأحد التقديرات. كل هذه الطاقة تأتي ببصمة كربونية ضخمة. ولا يوجد حل بسيط لأن blockchain التي بنيت عليها العملة المشفرة غير فعالة في استخدام الطاقة عن قصد ويتعارض هذا مع مهمة تسلا "لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة".

وقام Musk أيضًا بدعن عملة مشفرة أخرى ، وهي Dogecoin ، والتي لم تستثمر فيها Tesla. وأطلق Musk على Dogecoin والذي تم اختراعه كمزحة للتهكم على بتكوين وانخفضت قيمة العملة المشفرة بعد أن وصفها ماسك بأنها "صخب" في Saturday Night Live.

وبالمثل انخفضت قيمة البيتكوين بنحو 4 في المائة بعد تغريدة مسك، لتصل إلى 52593.46 دولارًا.