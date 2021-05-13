تكنولوجيا: رقاقة Dimensity 900 القادمة من MediaTek تتفوق على Snapdragon 768G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة MediaTek لإطلاق إصدار جديد من رقاقات المعالج المتوسطة والتي تعرف الآن برقاقة Dimensity 900، ولقد أكدت أحدث التسريبات على كفاءة آداء الرقاقة التي تتفوف على رقاقة كوالكوم Snapdragon 768G.

تستمر شركة MediaTek في التوسع في سوق رقاقات المعالج بمزيد من الإصدارات خلال الفترة القادمة، فبعد أن قدمت MediaTek رقاقات Dimensity 1200، وDimensity 1100 في 2021، تستعد لإطلاق إصدار الشركة القادم في الفئة المتوسطة.

وتأتي رقاقة Dimensity 900 بعد إصدار الشركة السابق Dimensity 820، ولقد رصدت الرقاقة في التسريبات بنموذج رقم MT6877، أيضاً تفوق هذا الإصدار على رقاقة Snapdragon 768G في AnTuTu، حيث سجلت الرقاقة 480000 نقطة أي أعلى من رقاقة Snapdragon 768G التي حققت 440000 نقطة في الإختبارات، بينما سجلت رقاقة Dimensity 820 عدد 440000 نقطة، لذا تأتي رقاقة Dimensity 900 بتحسينات بنسبة 10%.

من جانب أخر تتفوق رقاقة Snapdragon 780G من كوالكوم بميزة الإتصال بشبكات 5G بتسجيل 540000 نقطة في إختبارات benchmark، لذا نترقب إنطلاق رقاقة Dimensity 900 بشكل رسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار من رقاقات MediaTek.

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