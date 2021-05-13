شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التقاط الشاشة على أيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أخذ لقطات الشاشة لشيء تريد الاحتفاظ به على جهاز أيباد، من خلال طريقتان لالتقاط لقطات الشاشة، وهما طريقة استخدام الأزرار، أو استخدام وظيفة AssistiveTouch الرقمية، وإليك كيفية القيام بالأمرين على أي جهاز أيباد وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيف تأخذ لقطة شاشة على أيباد باستخدام الأزرار

يمكنك لالتقاط لقطة شاشة على جهاز أيباد، الضغط على زر الصفحة الرئيسية وزر الطاقة في نفس الوقت.

إذا لم يكن جهاز أيباد الخاص بك يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، فاضغط على زر التشغيل وزر رفع الصوت، وهناك عدد قليل من أجيال أيباد تفتقر إلى زر الصفحة الرئيسية، وهم iPad Pro 2018 و 2020 و iPad Air 2020.

عندما تلتقط لقطة شاشة على جهاز أيباد ستومض الشاشة وستظهر معاينة لقطة الشاشة في الزاوية السفلية، وسيتم حفظ لقطة الشاشة الخاصة بك، ويمكنك العثور عليه في تطبيق الصور.

خطوات التقاط الشاشة على جهاز أيباد دون الضغط على الأزرار

إذا كنت لا ترغب في التقاط لقطة شاشة عن طريق الضغط على زرين في وقت واحد، فقد ترغب في تجربة AssistiveTouch، وتضع ميزة الوصول هذه زرًا على شاشتك يمكنك استخدامه لأداء مهام متعددة، مثل التقاط لقطات شاشة.

لتشغيل AssistiveTouch، افتح تطبيق إعدادات أيباد واضغط على "إمكانية الوصول"، وفي صفحة "إمكانية الوصول"، اضغط على "Touch" ثم "AssistiveTouch".

قم بتشغيل AssistiveTouch عن طريق قلب مفتاحه في الجزء العلوي من الشاشة، الآن، سترغب في إعداد وظيفة لقطة الشاشة.

ويمكنك في صفحة AssistiveTouch، الضغط على "الضغط المزدوج"، حيث ستظهر لك قائمة بالوظائف التي يمكن أن يؤديها الضغط المزدوج، والتي يجب عليك من خلالها تحديد "لقطة شاشة".