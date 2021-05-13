تسلا تعلق بيع سياراتها بعملة الـ”بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 06:52 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قررت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تعليق مبيعات السيارات التي تنتجها باستخدام العملة الرقمية “بيتكوين”.

وأعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، تعليق مبيعات السيارات التي تنتجها الشركة باستخدام “بيتكوين”، مما أدى إلى تراجعها.

وأشار ماسك في تغريدة على “تويتر”، الأربعاء، إلى “المخاوف البيئية المرتبطة بالبيتكوين، بسبب االزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري في عمليات تعدين العملة، خاصة الفحم، الذي ينتج عنه انبعاثات أسوأ من أي وقود آخر”.

ويتم “تعدين” العملة الرقمية عندما تتنافس أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة مع أجهزة أخرى لحل ألغاز رياضية معقدة، وهي عملية تستهلك طاقة هائلة وتعتمد حاليا في كثير من الأحيان على الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري، لا سيما الفحم.

وبالمعدلات الحالية، يلتهم تعدين البيتكوين القدر نفسه من الطاقة الذي تستهلكه دول بأكملها سنويا، وفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية.

وأضاف ماسك أن “العملة الرقمية فكرة جيدة على العديد من المستويات”، مشيرا إلى أن “لها مستقبلا واعدا”.

وقال: “نعتزم استخدامها بمجرد أن ينتقل التعدين إلى طاقة أكثر استدامة”، مضيفا أن “تسلا” تفكر في العملات المشفرة الأخرى التي تستهلك طاقة أقل.

وفي أعقاب تغريدة ماسك، تراجع البيتكون بأكثر من 8 بالمئة، حيث هبط لأقل من 50 ألف دولار لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي.