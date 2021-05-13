شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام لوحة مفاتيح هاتفك كمؤشر نص أثناء الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطعت لوحات مفاتيح الهواتف المحمولة شوطًا طويلاً على مر السنين ، ولكن لا يزال من الصعب تعديل النص إذا أخطأت في تهجئة كلمة أو كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات أخرى بعد كتابة كلمة عاصفة.

عادةً ما يتعين عليك النقر فوق النص المعني على شاشتك الصغيرة ، ثم الانتظار قليلاً ، ثم تحريك إصبعك إلى المكان الصحيح لإجراء التغييرات ما يمثل صعوبة لدي البعض مع إعاقة إصبعك لرؤيتك. لكن لحسن الحظ يتيح لك تحديد لوحات المفاتيح على Android و iOS تحريك مؤشر النص دون الحاجة إلى النقر على النص على الإطلاق، مما يجعل تحرير ما كتبته أسهل بكثير. إليك كيفية القيام بذلك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ستحتاج إلى استخدام إما Gboard من Google أو SwiftKey من Microsoft لهذا الغرض.

عندما تكتب باستخدام Gboard ما عليك سوى التمرير على طول شريط المسافة لتحريك المؤشر إلى اليسار أو اليمين.

إذا كنت تستخدم SwiftKey فستحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على شريط المسافة، ثم التمرير سريعًا في أي مكان على لوحة المفاتيح لتحريك المؤشر. على عكس Gboard يمكنك سحب إصبعك لأعلى أو لأسفل للتنقل بين سطور النص بسرعة.

بدلاً من ذلك يمكنك إضافة صف من أزرار الأسهم إلى SwiftKey لتحريك المؤشر. يمكنك رؤية هذه الأزرار في لقطة الشاشة أعلاه، أسفل لوحة المفاتيح على اليمين.

لتمكين هذه الأزرار افتح تطبيق SwiftKey أو اضغط على زر الإعدادات في لوحة مفاتيح SwiftKey (الموجود في شريط الأدوات أعلى لوحة المفاتيح).

ثم حدد التخطيط والمفاتيح وقم بتمكين خيار مفاتيح الأسهم في القائمة هناك. اخرج من القائمة وستكون على ما يرام.

iOS

يمتلك مستخدمو iPhone و iPad هذه الميزة بالفعل في لوحة المفاتيح المدمجة في نظام التشغيل iOS ؛ لاستخدامه، ما عليك سوى الضغط باستمرار على شريط المسافة والتمرير بطول طوله لتحريك مؤشر النص.

إذا كنت تستخدم Gboard فاسحب بطول شريط المسافة لتحريك المؤشر إلى اليسار أو اليمين.

إذا كنت تستخدم SwiftKey فاضغط مع الاستمرار على شريط المسافة، ثم مرر سريعًا في أي مكان على لوحة المفاتيح لتحريك المؤشر. يمكنك سحب إصبعك لأعلى أو لأسفل للتنقل بين سطور النص.