شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التحقق من التطبيقات التي وصلت إلى موقعك في iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple إعدادًا جديدًا يسمح للتطبيق باستخدام بيانات موقعك مرة واحدة فقط في العام الماضى مع ios 13 ولكن مع إدخال نظام التشغيل iOS 14 ، أجرت الشركة تغييرًا للسماح لك بإعطاء موقع تقريبي للتطبيقات. ويمكنك أيضًا التحقق من التطبيقات التي وصلت مؤخرًا إلى موقعك في لمحة. سنخبرك كيف يمكنك القيام بالأمرين في بضع خطوات فقط وفقا لموقع TheNextWeb.

للتحقق من التطبيقات التي دخلت إلى موقعك:

انتقل إلى الإعداد ثم الخصوصية على جهاز iPhone الخاص بك

اضغط على خدمات الموقع

يمكنك إلقاء نظرة على الرموز الموجودة بجوار التطبيقات لتحديد ما إذا كانت قد وصلت إلى موقعك مؤخرًا أو في آخر 24 ساعة.

بمجرد معرفة مقدار الأذونات التي تتمتع بها التطبيقات لبيانات موقعك، قد ترغب في تغييرها أو منحها بيانات الموقع التقريبية. وللقيام بذلك انقر على أي تطبيق عندما تكون في شاشة بيانات الموقع. ستتمكن من رؤية مستوى الإذن وتبديل الموقع الدقيق ضمن التطبيق، ويمكنك تغيير ذلك حسب رغبتك.

تمنحك هذه الإعدادات مزيدًا من التحكم في البيانات التي تشاركها مع التطبيقات وتجعل من الصعب عليهم تتبعك. لذلك يجب أن تعطي موقعًا دقيقًا فقط للتطبيق الذي تثق به.

إذا كنت قد قمت مؤخرًا بتثبيت iOS 14، فقد ترغب في مراجعة أدلة لتغيير المتصفح الافتراضي وتطبيق البريد.