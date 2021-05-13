شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب يعلق تطبيقين مجهولين للمراسلة بعد دعوى قضائية تتعلق بالتنمر عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال متحدث باسم Snap: "في ضوء الادعاءات الخطيرة التي أثارتها الدعوى القضائية ، ودافعًا من الحذر الشديد على سلامة مجتمع Snapchat ، فإننا نعلق كل من تكامل Snap Kit من Yolo و LMK أثناء التحقيق في هذه الادعاءات". ولم يرد ممثلو التطبيقين ، Yolo و LMK ، على الفور على طلب التعليق.
"نحن نعلق كل من تكاملات مجموعة SNAP KIT لدى YOLO و LMK أثناء التحقيق في هذه المطالبات"
تم تطوير Yolo و LMK بواسطة مطورين من جهات خارجية ، ويتم دمجهما مع Snapchat عبر منصة Snap Kit الخاصة به.
يتيح LMK للمستخدمين إنشاء استطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة لأصدقائهم في Snapchat للإجابة ، بينما يركز Yolo على الأسئلة والأجوبة. تسمح كلتا الخدمتين للمستخدمين بإرسال الرسائل بشكل مجهول مما يسهل التنمر عبر الإنترنت لدرجة أنه يجب اعتبار التطبيقات خطيرة كما تزعم الدعوى.