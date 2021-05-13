شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب يعلق تطبيقين مجهولين للمراسلة بعد دعوى قضائية تتعلق بالتنمر عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتجه Snap لتعليق عمليتي تكامل للرسائل مجهولة المصدر من Snapchat بعد دعوى قضائية سعت إلى تحميلهما المسؤولية عن وفاة مراهق ، حسبما ذكرت صحيفة Los Angeles Times. ورفعت الدعوى يوم الاثنين الماضى من قبل كريستين برايد ، والدة مراهق مات منتحرًا في يونيو بعد تعرضه للتنمر في التطبيقين.

قال متحدث باسم Snap: "في ضوء الادعاءات الخطيرة التي أثارتها الدعوى القضائية ، ودافعًا من الحذر الشديد على سلامة مجتمع Snapchat ، فإننا نعلق كل من تكامل Snap Kit من Yolo و LMK أثناء التحقيق في هذه الادعاءات". ولم يرد ممثلو التطبيقين ، Yolo و LMK ، على الفور على طلب التعليق.

"نحن نعلق كل من تكاملات مجموعة SNAP KIT لدى YOLO و LMK أثناء التحقيق في هذه المطالبات"

تم تطوير Yolo و LMK بواسطة مطورين من جهات خارجية ، ويتم دمجهما مع Snapchat عبر منصة Snap Kit الخاصة به.

يتيح LMK للمستخدمين إنشاء استطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة لأصدقائهم في Snapchat للإجابة ، بينما يركز Yolo على الأسئلة والأجوبة. تسمح كلتا الخدمتين للمستخدمين بإرسال الرسائل بشكل مجهول مما يسهل التنمر عبر الإنترنت لدرجة أنه يجب اعتبار التطبيقات خطيرة كما تزعم الدعوى.