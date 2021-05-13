شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل أكثر من مليون تطبيق ضار وتوقف 1.5مليار دولار فى معاملة احتيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت أبل أكثر من مليون تطبيق ضار من متجر التطبيقات الخاص بها وأوقفت أكثر من 1.5 مليار دولار في المعاملات التي يحتمل أن تكون احتيالية في عام 2020، حيث قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إن الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والخبرة البشرية أبقت العملاء في متجرها على الإنترنت آمنين لهذا العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الشركة ألغت تنشيط 244 مليون حساب عميل بسبب نشاط احتيالي ومسيء، ورفضت 424 مليون محاولة إنشاء حساب أخرى بسبب أنماط تتفق مع النشاط الاحتيالي والمسيء.

ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن أن شركة أبل تواجه معركة قانونية بقيمة 1.5مليار جنيه إسترليني بسبب فرض رسوم زائدة على ملايين العملاء في المملكة المتحدة لشراء تطبيقات في متجر التطبيقات الخاص بها.

وقالت الشركة في منشور عبر الإنترنت: "كانت التهديدات موجودة منذ اليوم الأول لإطلاق متجر أبل على أيفون، وازداد حجمها وتطورها في السنوات التي تلت ذلك".

ووسعت أبل من جهودها لمواجهة تلك التهديدات، واتخذت خطوات كبيرة إلى الأمام لمكافحة هذه المخاطر على المستخدمين والمطورين على حد سواء.

وكشفت شركة أبل أن أكثر من 180 ألف مطور جديد أطلقوا تطبيقهم الأول على متجر التطبيقات العام الماضي، وهناك الآن حوالي 1.8 مليون تطبيق متاح للشراء.

ومن بين مليون تطبيق ضار تم رفضه أو إزالته، تم رفض 215000 لانتهاك الخصوصية، بينما تم رفض 48000 لاحتوائها على ميزات مخفية أو غير موثقة، وتم رفض 150.000 آخرين لكونه بريد عشوائي أو مقلد أو مضلل للمستخدمين، وتمت إزالة 95.000 بسبب الانتهاكات الاحتيالية.

وقالت أبل إنه تم منع استخدام 3 ملايين بطاقة لشراء سلع وخدمات مسروقة العام الماضي، بالإضافة إلى منع 1.5 مليار دولار من العمليات الاحتيالية في المتجر.

وفي بعض الأحيان على متجر التطبيقات، يتم إنشاء حسابات المطورين بالكامل لأغراض احتيالية، مما يؤدي غالبًا إلى إخراج الجاني من برنامج مطور متجر التطبيقات وإنهاء حسابه.

وأوضحت شركة آبل إنها أنهت 470 ألف حساب مطور في عام 2020 ورفضت 205000 تسجيل إضافي للمطورين بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، مما منع هؤلاء الفاعلين السيئين من إرسال تطبيق إلى المتجر مرة أخرى.