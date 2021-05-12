شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفتكر إيه أعمق نقطة على كوكب الأرض؟.. تفاصيل دراسة جديدة تبحث تحت 5 محيطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد العلماء قياسات دقيقة لأعمق النقاط في كل من المحيطات الخمسة الرئيسية في العالم، حيث تؤكد البيانات من الرحلة الاستكشافية Five Deeps Expedition (FDE)، التي أجرت غطسات على مدار 10 أشهر من 2018 إلى 2019، لأول مرة مواقع أعمق النقاط في المحيط الهندي والمحيط الجنوبي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سافر العلماء لمسافة 47000 ميل وأكملوا 39 غوصًا لإنشاء خرائط أكثر دقة، حيث تبلغ أعمق نقطة في المحيط الهندي 7،187 مترًا داخل خندق جافا، قبالة ساحل إندونيسيا مباشرةً، كما تكشف البيانات، بينما يبلغ عمق أعمق نقطة في المحيط الجنوبي 7،432 مترًا، داخل خندق ساندويتش الجنوبي.

كما أنه قبل هذه الرحلة الاستكشافية FDE، كانت أعمق أجزاء بعض المحيطات معروفة نسبيًا، مثل أدنى نقطة على الأرض، وهى تشالنجر ديب داخل خندق ماريانا في المحيط الهادئ.

وأكدت الرحلات الاستكشافية أن تشالنجر ديب، على ارتفاع ضخم يصل إلى 10924 مترًا (6.8 ميل)، لا يزال يحمل الرقم القياسي لأعمق نقطة على الأرض.

بينما يُطلق على أعمق نقطة في المحيط الأطلسي اسم Brownson Deep في خندق بورتوريكو، والذي ينحدر بمقدار 8.378 مترًا.

كانت رحلة Five Deeps مهمة ناجحة استغرقت 10 أشهر للسفر إلى أعمق نقطة في كل من المحيطات الخمسة الرئيسية في العالم، وهم المحيط الأطلسي والجنوبى والهندي والمحيط الهادئ والقطب الشمالي.

وأجرى فريق الباحثين، بما في ذلك خبراء من هيئة المسح الجيولوجي البريطانية دراسة جديدة حول نتائج المهمة، نُشرت في مجلة Geoscience Data Journal