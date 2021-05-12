تكنولوجيا: هاتف vivo Y12s 2021 ينطلق بمعالج Snapdragon 439 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo Y12s 2021 الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 439 وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 140 دولار.

يتميز هاتف vivo Y12s 2021 بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف vivo Y12s 2021 برقاقة معالج Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يأتي بنظام تشغيل Android 11 وواجهة Funtouch OS 11، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Y12s 2021 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف مستشعر البصمة في الإطار الجانبي، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mA، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB مع شاحن بقدرة 10W، كما يدعم اللاسلكي العكسي بقدرة 5W، ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo Y12s 2021 بألوان الأزرق والأسود، على أن ينطلق بسعر 140 دولار أو 115 يويو.

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